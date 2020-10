Deze Surface Laptop 3 UK-deal is een spotprijs voor Microsofts uitstekende ultradraagbare

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is veel op Surface Laptop 3 in het VK - de Core i5-toting 2-in-1 laptoptablet is beschikbaar voor £ 779 in plaats van £ 999 van Amazon UK voor Prime Day 2020.

• Microsoft Surface Laptop 3 13,5-inch - bespaar 22 procent, nu £ 779 (was £ 999). Touchscreen-laptop (platina) - Intel 10e generatie Quad Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Windows 10 Home, 2019-editie. Bekijk de Microsoft Surface Laptop 3-deal .

De deal betreft het platina-model, dat ook beschikt over 8 GB geheugen en 128 GB opslagruimte. Dat is niet de grootste SSD die er is, dus dit kan waarschijnlijk het beste worden gebruikt als een secundair apparaat of met andere opslag.

De 256GB-versie - die dezelfde andere hoofdspecificaties heeft - is verkrijgbaar voor £ 1.269 bij Amazon UK, dus de prijs is behoorlijk gestegen!

En als dat je boot niet drijft - hoe zit het dan met deze uitstekende deal voor de Core i5-versie van de Surface Pro 7?

• Microsoft Surface Pro 7 12.3 2-in-1 tablet in platina - bespaar 27 procent, nu £ 659 (was £ 899). Intel 10e generatie Quad Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Windows 10 Home, 2019-editie. Bekijk hier de Microsoft Surface-deal .

U krijgt voldoende stroom, plus een USB-C-poort om verbinding te maken met een extern beeldscherm met een adapter plus een camera voor videogesprekken, waaronder Windows Hello, de handsfree technologie van Microsoft die uw gezicht gebruikt om u aan te melden.

Geschreven door Dan Grabham.