Ondersteuning voor Windows 7 stopgezet: wat betekent dit voor mij?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het einde van een tijdperk: Microsoft stopte met de ondersteuning van Windows 7 op 14 januari 2020. Dus als je nog steeds het tien jaar oude besturingssysteem gebruikt, krijg je geen updates meer, bugfixes enzovoort. Dit is wat de plug-pull van het oudere besturingssysteem betekent.

Nee helemaal niet. U ontvangt gewoon geen beveiligingsupdates meer. Anders is het business as usual - zo achterhaald als dat bedrijf ook is.

In één woord, ja. Er was een periode aan het begin van het leven van Windows 10 - let op, er is hier geen Windows 9 om je zorgen over te maken, het heeft nooit bestaan - toen het werd aangeboden als een gratis upgrade (tot 16 juli 2016, dus een hele tijd geleden!). Maar niet langer.

Als je dat aanbod niet hebt aanvaard, of misschien niet in staat was vanwege een werkveiligheidsvergrendeling, moet je nu betalen voor de upgrade. Het varieert in prijs, maar voor de meeste mensen is Windows 10 Home ( koop in de VS of in het VK ) de versie die moet worden gekozen, hoewel er op dit moment enkele goede deals zijn voor Windows 10 Pro, zoals je hieronder kunt zien.

Jij kan. Een externe harde schijf is een manier, of u kunt de functie Back-up en herstel van Windows gebruiken, die uw nieuwe bestanden tijdens de installatie naar de nieuwe besturingssysteemomgeving trekt.

Microsoft stelt voor om OneDrive, de cloudopslagoplossing, te gebruiken om een back-up te maken van alles online en dat vervolgens eenvoudig te synchroniseren met uw nieuwe installatie, wat een andere manier is om het te doen. Het zal echter niet gratis zijn als je veel bestanden hebt - tot 1 TB wordt geleverd met maandelijkse abonnementskosten, maar je kunt desgewenst na de eerste maand opzeggen.

Als uw computer Windows 7 prima draaide, zal het Windows 10 draaien. Maar als het al zoveel jaren oud is, moet u waarschijnlijk toch een nieuwe pc of laptop aanschaffen.

Dus als je de sprong wilt wagen en iets zoets en nieuws wilt kopen, dan is er veel keuze. We hebben een functie, link hierboven, om alle beste laptops, portables, 2-in-1s en Ultrabooks te verzamelen.

Geschreven door Mike Lowe.