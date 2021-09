Microsoft Surface 2021-evenement: hoe te kijken en wat te verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft is van plan om vandaag, woensdag 22 september, een golf nieuwe Surface-apparaten aan te kondigen tijdens een evenement.

Met Windows 11 die op 5 oktober wordt gelanceerd, is het evenement een goede gelegenheid om nieuwe hardware aan te kondigen om de aanstaande software te presenteren.

Het Microsoft-evenement begint vandaag, 22 september 2021 om 11 uur ET. Ter referentie, dit is die tijd in verschillende delen van de wereld:

San Francisco - 8:00 PDT

New York - 11:00 EDT

Londen - 16:00 uur BST

Parijs - 17:00 CEST

Tokio - 00:00 JST (23 sept)

Sydney - 01:00 AEST (23 sept)

Het evenement zal beschikbaar zijn om te streamen vanaf de website van Microsft.

Als alternatief kun je alle actie volgen via het officiële Microsoft Surface Twitter- account...

Ga met ons mee op woensdag 22 september om 11 uur ET om te zien wat de toekomst biedt voor Microsoft Surface. #MicrosoftEvent https://t.co/QSsPe6bAEx — Microsoft Surface (@surface) 8 september 2021

Microsoft CEO Satya Nadella en chief product officer Panos Panay zullen waarschijnlijk de sprekers zijn op het Windows-evenement.

De plannen van Microsoft zijn niet bevestigd, met speculaties die suggereren dat het evenement gewijd zal zijn aan Surface-apparaten. Dat omvat een herontwerp van het Surface Book, misschien de naam volledig laten vallen.

Er is mogelijk ook een herontwerp van de Surface-laptop, met enkele geruchten dat er een flexibeler ontwerp zal zijn, waardoor er meer vrijheid is om het scherm aan te passen - een beetje zoals Apples Magic Keyboard. Een Surface Pro 8 dook de laatste tijd ook veel op in geruchten.

Mogelijk zien we ook een Surface Duo 2, een nieuwe versie van het opvouwbare toestel van Microsoft.

Pocket-lint zal verslag doen van het Windows-evenement van Microsoft, dus houd onze Microsoft-hub in de gaten voor de laatste aankondigingen.