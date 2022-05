Logitech maakt zijn MX-toetsenborden eindelijk mechanisch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Logitech heeft zijn MX Keys-lijn een welkome opfrissing gegeven door er voor het eerst mechanische schakelaars aan toe te voegen, in zowel een TKL- als een full-size versie.

De toetsenborden (eenvoudigweg MX Mechanical en MX Mechanical Mini genoemd) kunnen worden uitgerust met een keuze uit drie typen schakelaars - bruin, rood of blauw, met voor elk een verschillende mate van klikgevoeligheid.

Bruin is het stilst en daarom potentieel het meest aantrekkelijk voor diegenen die de toetsenborden willen gebruiken voor productievermogen. Dat is per slot van rekening de focus van de MX-reeks, hoewel deze toetsenborden nu ook geweldige opties zullen zijn voor degenen die graag gamen in hun vrije tijd.

Ze zien er dus allebei vrij onopvallend uit - hoewel er mooie witte achtergrondverlichting is, krijg je geen fancy RGB-verlichting om dat gamer-gevoel te versterken, maar ze zijn desondanks indrukwekkend low-profile voor mechanische toetsenborden.

Logitech heeft ook een nieuwe versie van zijn superieure MX Master 3-muis uitgebracht - de MX Master 3S, die in alle belangrijke onderdelen hetzelfde is, maar nu een veel stillere klik heeft, wat weer handig is voor mensen die in een rustigere omgeving werken en waarde hechten aan wat sereniteit.

Dit alles is echter niet goedkoop, met de MX Mechanical Mini voor $149,99/£149,99 en de full-size MX Mechanical voor $169,99/£169,99.

Geschreven door Max Freeman-Mills.