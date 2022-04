Logitechs nieuwe muis is een ergonomische stap voorwaarts

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Logitech heeft de Lift aangekondigd, een nieuwe muis in zijn Ergo-gamma van ergonomisch verantwoorde accessoires die ideaal zou moeten zijn voor iedereen die een zere pols krijgt bij langdurig gebruik van een normale muis.

De muis bevindt zich qua prijs precies in het midden van de Logitech-opties - hij kost 69,99 pond, wat verre van low-budget is, maar verbleekt in vergelijking met de duurdere MX Vertical, die al langer meegaat en over een paar meer invoeropties beschikt.

Lift is een verticale muis die uw hand rechtop houdt in een meer natuurlijke positie tijdens het gebruik, en is inderdaad erg comfortabel in gebruik als u er eenmaal aan gewend bent in de eerste dag of twee. Hij is verkrijgbaar in zwart, wit en roze.

Het belangrijkste is dat Logitech ook een versie van de muis heeft gemaakt voor linkshandigen, iets wat maar al te vaak over het hoofd wordt gezien als het om ergonomie gaat, dus je zou in staat moeten zijn om een versie te vinden die voor jou hoe dan ook werkt.

We hebben interessante inzichten gekregen in de hoeveelheid prototyping en onderzoek die in een ergonomische eenheid als de Lift van Logitech gaat zitten. Het is zeker waar dat steeds meer mensen hun werkleven comfortabeler willen maken, vooral als ze thuiswerken zoals zo velen van ons nu doen.

De lift gebruikt een enkele AA-batterij voor naar verluidt 18 maanden gebruik, in plaats van een oplaadbare on-board batterij, en kan verbinding maken met maximaal drie apparaten via Bluetooth, of met behulp van Logitech's nieuwste Wi-Fi dongle.

De muis is deze maand te bestellen bij Logitech,

Beste VPN 2022: De 10 beste VPN-aanbiedingen in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 · Of u nu op zoek bent naar een VPN om u online te beveiligen of geo-ontgrendelde sites, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

squirrel_widget_6756183

Geschreven door Max Freeman-Mills.