(Pocket-lint) - Logitechs MX-lijn is een go-to voor enkele van de allerbeste accessoires die er zijn. Het muis- en toetsenbordassortiment biedt enkele van de meest bevredigende en goed gebouwde opties om thuis of waar dan ook te werken.

Nu krijgt het een welkome nieuwe optie in de vorm van de MX Keys Mini, een toetsenbord dat het enige opvallende gat in de MX-reeks opvult door een kleiner toetsenbord zonder tien toetsen aan te bieden.

Vergeleken met de oudere, full-sized MX Keys, is de Mini precies zoals hij klinkt - veel kleiner, maar nog steeds gebouwd volgens exact dezelfde standaard. Het heeft dezelfde Perfect Stroke-toetsen, niet-mechanisch maar oh, zo bevredigend om op te typen.

Er zijn een paar handige nieuwe functieknoppen om uit te checken, waaronder een emoji-snelkoppeling en een andere om je microfoon te dempen (perfect voor videogesprekken).

Het is volledig draadloos via Bluetooth of Logitechs ontvanger, en ondersteunt zowel Windows- als Mac-apparaten (met gemakkelijke apparaatwisseling voor degenen die meerdere machines gebruiken), hoewel er ook een speciale MX Keys Mini voor Mac beschikbaar is voor de perfecte toetsenbordindeling.

De levensduur van de batterij hangt een beetje af van de lichtgevoelige adaptieve achtergrondverlichting, maar kan oplopen tot vijf maanden, dus je hoeft hem niet dagelijks op te laden, en hij is verkrijgbaar in donkergrijs, wit en roze (de Mac-versie is alleen in zilver ).

Dit is echter een premium toetsenbord, dus het kost je een stevige £ 99,99, maar nadat we het al een paar dagen hebben gebruikt, kunnen we spreken over de kwaliteit ervan.

