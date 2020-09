Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De ondeugdelijke greep van Logitech op de thuiswerkende markt vertoont geen tekenen van verzwakking - het maakt een brede selectie van onze favoriete versnellingen als het gaat om productiviteit, inclusief toetsenborden en muizen voor vrijwel elke machine waarmee u werkt Aan.

Nu onthult het de nieuwste in zijn MX Anywhere-reeks compacte muizen, de MX Anywhere 3, en het ziet er fantastisch uit om mee te werken. Het is ook volledig ontworpen met het oog op aanpassingsvermogen, waardoor het ideaal is voor de werknemer die niet elke dag zeker weet waar ze zich zullen bevinden.

Hij is klein en onopvallend van opzet, kan verbinding maken via Bluetooth of met de herkenbare Unifying-ontvanger van Logitech, hij gaat 70 dagen mee als hij volledig is opgeladen via USB-C, maar als je erdoor wordt betrapt, is een enkele minuut opladen voldoende koop je drie uur gebruik, dus het is een beetje een ster aan de batterijzijde.

Je kunt met één druk op de knop wisselen tussen drie apparaten met opgeslagen verbindingen, terwijl de nieuwste versie van Logitechs MagSpeed-scrollwiel ook voor echt pittig en bevredigend scrollen moet zorgen.

Logitech heeft ook twee versies van de muis gemaakt, door een MX Anywhere 3 voor Mac aan de standaardversie toe te voegen, maar het is net iets meer geoptimaliseerd voor Apples software, in plaats van wezenlijk anders te zijn. De Mac-versie is echter beperkt tot MacOS en iPadOS, dus we denken dat de standaard MX Anywhere 3 voor de meeste mensen veiliger zou zijn.

De MX Anywhere 3 is nog niet helemaal uit, maar wordt op 25 september gelanceerd op Amazon. Het kost $ 79,99 of £ 79,99, ongeacht welke versie je kiest.

Geschreven door Max Freeman-Mills.