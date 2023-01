LG Gram laptop line-up voor 2023 onthuld, inclusief Ultraslim model

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG heeft zijn 2023 lijn van Gram notebooks onthuld, waaronder twee gloednieuwe modellen, de Gram UltraSlim en Gram Style.

De Gram UltraSlim, zoals je misschien al geraden hebt, is de dunste Gram-laptop van het merk tot nu toe.

Hij is slechts 10,99 mm dik en heeft een nieuw 15,6-inch OLED-scherm met een ontspiegelde laag.

Ondanks de slanke behuizing is hij nog steeds voorzien van een 13e generatie Intel-processor - al heeft LG nog niet gezegd welke.

De LG Gram Style zal beschikbaar zijn in een 16-inch of 14-inch versie en heeft een flitsender ontwerp dan de rest van de line-up.

De Style notebooks hebben een uniek glasontwerp dat van kleur verandert afhankelijk van het licht.

Ze hebben ook een verborgen trackpad met haptische feedback, vergelijkbaar met de Dell XPS 13 Plus, maar deze verlicht met zachte LED-achtergrondverlichting.

De Style modellen hebben ook OLED schermen, het 16-inch model krijgt een 120Hz verversingssnelheid, terwijl het 14-inch model 90Hz biedt.

Samen met de nieuwe modellen krijgen we een opfrissing van de beproefde Gram notebooks in 14, 15, 16 en 17-inch varianten.

De grotere 16- en 17-inch modellen zijn voorzien van Nvidia RTX 3050 graphics en natuurlijk krijgt de hele line-up een upgrade naar de nieuwste Intel 13e generatie chips.

Een nieuwe toevoeging voor dit jaar is de introductie van VRR voor naadloze stottervrije grafische prestaties.

LG zegt dat de nieuwe modellen meer dan 20 uur video kunnen afspelen op één lading.

Tot slot krijgt de LG Gram 2-in-1 ook een 13e generatie vernieuwing, in 14- en 16-inch smaken.

Over prijzen en beschikbaarheid wordt nog niets gezegd, maar we zijn benieuwd naar meer informatie.

Geschreven door Luke Baker.