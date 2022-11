Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - LG heeft een 32-inch Smart Monitor product aangekondigd dat apps kan downloaden, games kan streamen en meer en zelfs een ergonomische montagestandaard heeft ingebouwd.

Met het pittige modelnummer 32SQ780S lijkt deze monitor eigenlijk meer op een TV dan je zou verwachten - zeker als je die ingebouwde standaard ziet. Het draait WebOS 22 wat betekent dat u al uw favoriete streaming apps kunt downloaden, waarbij LG zegt dat het scherm zelf een 4K resolutie heeft met ondersteuning voor HDR 10 en 90 procent DCI-P3 kleurengamma. Ingebouwde 5-watt stereoluidsprekers zorgen ook voor het geluid als je lekker achterover wilt leunen.

Maar waar dit ding verschilt van een normale TV is dat het ook apps heeft. Echte productiviteits apps zoals je PC of Mac. Ze kunnen worden gedownload van de LG Content Studio en het persbericht zegt dat Microsoft Office wordt ondersteund. Je kunt je apparatuur natuurlijk ook aansluiten, want de Smart Monitor heeft HDMI- en USB-C-poorten. Connectiviteitsopties omvatten ook Wi-Fi en Bluetooth.

Dat alles wijst erop dat de Smart Monitor precies dat is, maar vergeet de tv-functies niet. Als dat genoeg is om je eetlust op te wekken, zul je blij zijn om te weten dat de LG Smart Monitor begin november in de verkoop gaat, hoewel alleen in de Verenigde Staten. LG zegt niet hoeveel dit ding gaat kosten, maar daar komen we snel genoeg achter.

Geschreven door Oliver Haslam.