LG 45GR95QE is een mammoet gebogen OLED-monitor voor gaming

(Pocket-lint) - LG UltraGear heeft voorafgaand aan IFA 2022 een enorme 45-inch gebogen OLED-gamingmonitor onthuld.

Het is het allereerste 45-inch OLED-scherm met een 800R kromming voor meeslepende, high-fidelity gameplay.

Naast zijn gigantische afmetingen en diepe zwartniveaus is de monitor ook een echte performer. Het biedt een 240Hz verversingssnelheid en een grijs-tot-grijs reactietijd van 0,1 milliseconde.

Dit wordt gecombineerd met een dekking van 98,5 procent van de DCI-P3-kleurruimte en HDR10-ondersteuning.

De monitor heeft een WQHD-resolutie (3440 x 1440) en er is ondersteuning voor variabele vernieuwingsfrequenties, zoals je zou verwachten.

Een aspect dat in het verleden een uitdaging is gebleken voor gebogen displays, is de aanwezigheid van storende reflecties. Gelukkig heeft de LG 45GR95QE een anti-glare, low-reflection coating om dit te helpen verminderen.

Als het op OLED technologie aankomt, is LG een van de beste op dit gebied, met televisies die vaak bovenaan onze kopersgidsen staan. We kunnen ons alleen maar voorstellen dat deze stellaire prestaties zullen worden herhaald in de nieuwste gaming-monitor van het bedrijf.

"Onze gloednieuwe UltraGear OLED-gamingmonitor verbetert de game-ervaring met zijn gebogen scherm, antireflectie-oplossing en ultrasnelle 240Hz-verversingssnelheid," aldus eo Young-jae, senior vice president van de IT-business bij LG.

Er is nog niets bekend over beschikbaarheid of prijs, maar LG zal het scherm volgende week op IFA tonen. Hopelijk komen we dan meer te weten.

Geschreven door Luke Baker.