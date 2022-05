LG UltraGear-monitoren bevatten nu ook het eerste OLED-scherm en een 4K 160Hz-paneel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft een aantal UltraGear-gamingmonitoren onthuld met een aantal serieuze specificaties waarvan het bedrijf beweert dat ze aan de behoeften van gamers zullen voldoen.

De line-up omvat de UltraGear 48GQ900, de langverwachte OLED-gamingmonitor van het bedrijf met een 47,5-inch scherm, 4K UHD-resolutie, 0,1 ms responstijd, HDR10 en 138 Hz (overklokte) verversingssnelheid.

Daarnaast zijn er twee kleinere 31,5-inch Nano IPS-schermen - de 32GQ950 en 32GQ850. De eerste van deze twee biedt tot 4K resolutie met 160Hz verversingssnelheid, VESA DisplayHDR 1000 en een 1ms responstijd. Terwijl de 32GQ850 1440p is met een 260Hz verversingssnelheid.

LG zegt dat de verkooppunten onder meer de ATW Polarizer-technologie zijn die zorgt voor "levendige, nauwkeurige kleuren en diepe, donkere zwarttinten over een brede kijkhoek".

De hoge verversingssnelheid van deze monitoren zal PC gamers zeker aanspreken, maar de grootste aantrekkingskracht is misschien wel de eerste OLED monitor van het bedrijf. LG beweert dat dit paneel een uitstekende kleurweergave en een uitstekend contrast biedt.

Dat scherm maakt ook gebruik van LG's anti-glare low reflection (AGLR) coating om ervoor te zorgen dat afleiding tot een minimum wordt beperkt en je je kunt concentreren op het genieten van je favoriete PC-games.

Al deze LG UltraGear-modellen verschijnen deze maand in Japan en andere regio's zullen later volgen, maar er is nog geen officieel bericht over wanneer.

Geschreven door Adrian Willings.