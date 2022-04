Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De LG Gram-serie laptops zijn al lange tijd favoriet bij mensen die op zoek zijn naar een combinatie van ultieme draagbaarheid en prestaties.

Nu heeft LG zijn 2022 Gram line-up aan de wereld onthuld, met zeven nieuwe modellen. De nieuwe line-up omvat een 17-inch, 16-inch, 15-inch en 14-inch variant naast twee converteerbare 2-in-1 modellen en een draagbare monitor.

Alle nieuwe modellen zijn voorzien van Intel's 12e Gen-processors naast Gen4 NVMe SSD's en laag voltage LPDDR5 RAM. LG zegt dat dit hen een prestatieboost van ongeveer 22 procent geeft in vergelijking met de Gram-notebooks van 2021.

Alle modellen maken gebruik van 16:10 aspect ratio WQXGA IPS-panelen met een resolutie van 2560 x 1600. De nieuwe schermen beloven scherpe, levendige beelden met een hoge helderheid en een dekking van 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte.

De nieuwe Gram-modellen profiteren van iets dat LG Glance by Mirametrix heet. LG Glance is ontworpen om de veiligheid van mensen die op afstand werken te verhogen en de batterij te sparen. Het vergrendelt het scherm automatisch als de gebruiker van zijn laptop wegloopt. Het kan ook detecteren of iemand over zijn schouder naar het scherm gluurt.

Een andere coole truc van LG Glance komt als je een extern scherm hebt aangesloten, het kan je ogen volgen om te zien wanneer je focust op het andere scherm en automatisch de muiscursor en het huidige venster daarheen verplaatsen. Geweldig idee, we zullen benieuwd zijn hoe goed het werkt in de echte wereld.

Bovendien hebben de nieuwe modellen verbeterde webcamfuncties voor videoconferencing en voldoen ze aan de strenge Amerikaanse militaire duurzaamheidsnorm MIL-STD-810G, dus ze zouden klaar moeten zijn voor alles wat het leven hen in de schoot werpt.

Tot slot introduceerde LG een draagbare 16-inch monitor die wordt aangesloten via een enkele USB-C-kabel. Het kan horizontaal of verticaal worden gebruikt om uw werkruimte uit te breiden en beschikt over een 32:10 IPS-scherm.

Exacte data hebben we nog niet, maar LG zegt dat zijn nieuwe Gram-notebooks in het tweede kwartaal van 2022 in Noord-Amerika, Europa en Azië op de markt komen.

Geschreven door Luke Baker.