(Pocket-lint) - LG heeft aangekondigd dat twee nieuwe monitoren hun debuut zullen maken op CES 2022, met een aantal indrukwekkende specificaties die ze perfect zouden moeten maken voor de vele mensen die nu regelmatig vanuit huis werken.

De twee modellen in kwestie zijn de LG UltraFine Display (model 32UQ85R) en de LG DualUp Monitor (model 28MQ780) en bieden een even gestroomlijnd, gestroomlijnd ontwerp dat er net zo goed uit zou moeten zien in een kantoor- of huishoudelijke omgeving.

De eerste is het liefhebberaanbod, een 32-inch scherm met een 4K-paneel dat uiterste nauwkeurigheid en verbluffende kleuren zou moeten bieden, maar het is de DualUp die er riskanter en innovatiever uitziet.

Het brengt een wilde beeldverhouding van 16:18 om effectief een vorm te bieden die eruitziet als twee monitoren op elkaar, waardoor je verticaal kunt multitasken in plaats van horizontaal.

Het is een nieuwe look, en we kunnen zeker zien dat sommige mensen ze erg nuttig vinden terwijl ze werken, en biedt blijkbaar dezelfde schermruimte als twee 21,5-inch schermen. Het zou geweldig kunnen werken voor iedereen met een beperkte bureauruimte die graag meer scherm heeft om mee te werken.

Beide monitoren krijgt onderzocht tijdens LG's presentatie op de CES 2022, maar als je wilt duik in hun exacte specs nu kunt u kijken op LG's eigen release op hen hier .