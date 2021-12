LG onthult zijn eerste gaming-laptop, de UltraGear 17G90Q

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG staat in de loop der jaren bekend om zijn geweldige laptops , we houden vooral van de Gram-serie notebooks, maar een gebied dat altijd afwezig is geweest, is gaming .

Vandaag komt daar verandering in, met de aankondiging van de LG UltraGear 17G90Q . Niet de meest pakkende naam, maar het ziet er zeker goed uit.

De nieuwe gaming-laptop deelt DNA met zijn LG Gram-broers en zussen in zijn lichtgewicht, draagbare ontwerp. Hij weegt minder dan 2,7 kilogram en is minder dan 21,4 mm dik.

Ondanks het slanke ontwerp heeft LG een 11e generatie Intel-processor en een Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q ingepakt - dus het zal niet traag zijn als het gaat om gameprestaties.

In combinatie met een 17-inch IPS-scherm met 300 Hz is deze kleine laptop klaar voor serieuze competitieve titels.

LG heeft ook software gemaakt, LG UltraGear Studio, waarmee gebruikers opties kunnen aanpassen en de prestatiegegevens van hun machines kunnen volgen. Dit omvat natuurlijk het aanpassen van de RGB-verlichting per toets van het toetsenbord, want welke gaming-laptop zou tegenwoordig zonder deze worden gezien.

De luidsprekers worden aangeprezen om "realistisch, driedimensionaal geluid" te bieden en hebben DTS:X Ultra-ondersteuning, maar er is niet veel anders onthuld op het gebied van audio.

Seo Young-Jae, Senior Vice President IT Business van LG, zei in een verklaring aan Pocket-lint: "De LG UltraGear gaming-laptop heeft alles wat nodig is om de nieuwste high-spec games aan te kunnen en levert de soepele, responsieve gameplay die alle gamers willen."

"Onze allereerste gaming-laptop, de 17G90Q, onderscheidt zich van concurrerende producten met zijn eersteklas hardware, royale scherm van hoge kwaliteit en een slank, lichtgewicht ontwerp dat gemak en draagbaarheid maximaliseert."

De LG 17G90Q wordt begin 2022 in eerste instantie gelanceerd in de VS en Zuid-Korea, daarna volgen andere regio's. LG zal op de CES in januari meer details en meer producten voor zijn UltraGear-lijn aankondigen.