De nieuwste Gram-laptops van LG zijn nu verkrijgbaar in het VK

(Pocket-lint) - Op CES 2021 debuteerde LG met zijn nieuwste serie Gram-laptops en ze zijn nu verkrijgbaar in het VK. De notebooks hebben een nieuw ontwerp dat zelfs nog slanker is dan de vorige generaties dankzij de veel dunnere randen. Het 14-inch model weegt slechts 999 gram en heeft een batterijduur van maximaal 25,5 uur.

Retailers voor de nieuwe LG Gram-reeks zijn onder meer Amazon, Costco, Dixons, Argos, AO en LG.com. Net als voorheen valt de Gram-reeks op door de prioriteit die aan grotere apparaten wordt gegeven. Dell heeft onlangs zijn XPS 17 teruggebracht , dus er is duidelijk een markt.

Het assortiment is verkrijgbaar in 14, 16 en 17 inch - de vorige twee maten kunnen worden gespecificeerd met een grotere 80W-batterij, dus er zijn in totaal vijf nieuwe modellen - LG gram 17 (model 17Z90P), LG gram 16 (model 16Z90P) , LG gram 14 (model 14Z90P), LG gram 2-in-1 16 (model 16T90P) en LG gram 2-in-1 14 (model 14T90P).

De nieuwe laptops zijn gecertificeerd voor Intel Evo , wat een zekere prestatiegarantie betekent - dankzij 11e generatie Intel Core-processors en Iris X-graphics - snel opladen, een batterij die de hele dag meegaat en snel hervatten.

De grotere modellen bieden een scherm van 2560 x 1600 met ondersteuning voor DCI-P3-kleurruimte, terwijl de kleinere 14-inch modellen een scherm van 1920 x 1200 hebben. Alle modellen worden geleverd met 8 of 16 GB RAM.

De uitgaande versie van de 17-inch was al 16:10, maar deze beeldverhouding komt nu naar het hele bereik voor meer schermruimte. LG zegt dat de nieuwe modellen ook het toetsenbord en de touchpad vergroten voor eenvoudigere invoer.

Geschreven door Dan Grabham.