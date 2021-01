Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een versie van de LG Gram 16 is door de Amerikaanse Federal Communication Commission gepasseerd, zoals opgemerkt door Liliputing .

LG kondigde vorige maand de 16-inch notebook in Zuid-Korea aan. Het zal daar binnenkort in de verkoop gaan, compleet met een 2560 x 1600 pixel IPS-aanraakscherm, een Intel Tiger Lake-processor en een slank ontwerp van 2,6 pond. Maar de nieuwe versie die door de FCC gaat, is een beetje anders, want het is een convertible van 3,3 pond met een aanraakscherm, een scharnier van 360 graden en penondersteuning.

Omdat de gebruikershandleiding van de laptop en zelfs afbeeldingen van het apparaat nu beschikbaar zijn via de FCC, kun je er veilig van uitgaan dat het binnenkort in de VS wordt gelanceerd. De handleiding onthulde feitelijk dat het ofwel Intel Core i3-, Core i5- of Core i7-processors zal bevatten en dat het zowel pen- als aanraakinvoer ondersteunt en een converteerbaar ontwerp heeft, waardoor het kan werken in een notebook-, tablet-, tent- of standaardmodus .

De handleiding onthult ook het gewicht en bevestigt dat de laptop tot nu toe een van de zwaarste LG Gram- laptops is, hoewel hij nog steeds relatief licht is gezien de schermgrootte en de batterijduur van 80 W. Andere functies zijn onder meer LPDDR4x niet-upgradebaar intern geheugen, twee M.2 2280-slots voor PCIe NVMe of SATA solid-state opslag, ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.1 en een HD-webcam.

Wat betreft poorten, de LG Gram 16 zal een Thunderbolt 4, twee USB 3.1 Type-A-, HDMI- en audiopoorten en een microSD-kaartlezer bevatten. De laptop heeft verder een verlicht toetsenbord met numeriek toetsenblok en 5 watt stereoluidsprekers.

Een prijs en definitieve releasedatum zijn nog niet bekend, maar we vermoeden dat LG deze details deze maand op CES 2021 zal bekendmaken .

Geschreven door Maggie Tillman.