Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft verschillende producten aangekondigd die het van plan is te tonen op CES in januari, met de IdeaPad Flex 3i Chromebook een van de interessantere nieuwe apparaten.

Net als het 2022-model dat momenteel verkrijgbaar is, is de nieuwe versie een 2-in-1 met een flexibel scharnier dat hem gemakkelijk kan omvormen van laptop tot vrijstaand scherm in "tend mode" tot tablet. Het verschil met zijn voorganger is echter dat de schermgrootte is vergroot tot 12 inch, waardoor er meer ruimte is om naar te kijken.

Lenovo beweert dat de batterij tot 12 uur meegaat, en hij wordt geleverd met een optioneel toetsenbord met achtergrondverlichting.

Het scherm heeft een beeldverhouding van 16:10, terwijl gebruikers ook kunnen kiezen tussen een HD- of Full HD-webcam met een fysieke sluiter.

Andere upgrades zijn snellere verwerking, met de nieuwste N-serie Intel-chipset. Er zijn ook twee front-facing speakers die zijn afgestemd door Waves' MaxxAudio, plus Wi-Fi 6E ondersteuning aan boord om te zorgen voor supersnelle en stabiele draadloze connectiviteit, als je een vergelijkbaar ondersteund netwerk.

De Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook zal beschikbaar zijn vanaf mei 2023, geprijsd vanaf $349,99 in de VS. We wachten momenteel nog op de prijs en beschikbaarheid in het Verenigd Koninkrijk.

Geschreven door Rik Henderson.