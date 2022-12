Lenovo vernieuwt IdeaPad Pro en IdeaPad Slim laptops met verbeterde Intel en Nvidia internals

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft voor de CES enkele bijgewerkte versies van zijn laptops met de nieuwste generatie hardware onthuld.

Dit omvat een aantal belangrijke upgrades onder de motorkap van zowel de IdeaPad Pro 5i en IdeaPad Pro 5 als de IdeaPad Slim 5i en IdeaPad Slim 5 Gen 8 laptops.

Deze upgrades omvatten de "nieuwste" Intel en AMD processoren en "Next-gen" Nvidia GeForce grafische kaarten. Dit zijn opzettelijk vage verwijzingen naar hardware, aangezien Lenovo ervoor heeft gekozen deze laptops te onthullen vóór de volledige aankondiging van de hardware die ze aandrijft, die tijdens de show van dit jaar zal plaatsvinden.

Toch weten we, ondanks het gebrek aan spec details, wel het een en ander over de veranderingen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Voor 2023 zullen de IdeaPad Pro 5i en IdeaPad Pro 5 Gen 8 beschikbaar zijn in twee verschillende maten - 14 en 16-inch modellen. Deze laptops zullen grotere touchpads hebben dan de vorige generaties, evenals een Full HD IR-camera met een Time of Flight (ToF) sensor en slimme aanmeldingsmogelijkheden.

De grotere 16-inch modellen hebben ook een geheel nieuwe Dynamic Display Switch die de framerate van het scherm verandert, waardoor je tot 120Hz refresh rate krijgt, voor een soepelere en meer oogstrelende ervaring. Met een schermresolutie tot QHD+, een beeldverhouding van 16:10 en 100% sRGB-kleurruimte ziet dat er zeker goed uit. Voor het werken aan, vindt u deze gemakkelijk op het oog met Eyesafe Certified laag blauw licht technologie.

Lenovo zegt ook dat u kunt genieten van snel opladen mogelijkheden met "uren" extra levensduur van de batterij met slechts 15 minuten opladen.

Ondertussen krijgen de IdeaPad Slim 5i en IdeaPad Slim 5 Gen 8 ook upgrades met de nieuwste processors. De grotere 16-inch heeft een resolutie tot 2,5K en 90% AAR en 100% DCI-P3 voor levendige kleuren. Lenovo zegt dat ze buiten gebruikt kunnen worden met een helderheid van 400 nits, maar dat ze ook gemakkelijk voor het oog zijn dankzij de TÜV Rheinland-certificering voor weinig blauw licht.

De IdeaPads zijn perfect voor productiviteit en verpakken genoeg kracht voor multi-tasking in een slanke, aantrekkelijke en draagbare verpakking.

De Lenovo IdeaPad Pro 5i en IdeaPad Pro 5 zijn vanaf mei 2023 verkrijgbaar vanaf $1.500/€1399 voor het 16-inch model. Terwijl de Slim-modellen zullen beginnen vanaf $649/$649.

Waarom de Corsair One i300 wel eens de perfecte compacte gaming PC zou kunnen zijn Door Pocket-lint International Promotion · 10 mei 2022 Deze PC bewijst dat je geen enorme rig nodig hebt om geweldige prestaties te leveren tijdens het gamen, en daar zijn we blij om.

Geschreven door Adrian Willings.