Lenovo's IdeaPad Chromebook zou een game-streaming wonder kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Lenovo kan een naam zijn die meer wordt geassocieerd met stoffige kantoorlaptops, maar het heeft zojuist de IdeaPad Gaming Chromebook aangekondigd - een laptop die is ontworpen om gamers een manier te geven om een heleboel games te spelen van hun streamingdienst naar keuze.

Lenovo zegt dat zijn nieuwe IdeaPad Gaming Chromebook is gebouwd met Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming en Amazon Luna in het achterhoofd. Tussen deze drie is ons verteld dat gamers zich kunnen verheugen op het kunnen spelen van meer dan 1400 games via de nieuwe ChromeOS software die dit ding draait.

Gaming laptops, hoe onconventioneel ook, hebben een paar dingen nodig om serieus genomen te worden. Bovenaan de lijst staat een fatsoenlijk scherm, waarbij Lenovo de IdeaPad Gaming Chromebook een 16-inch 16:10 WQXGA-scherm geeft dat een verversingssnelheid van 120Hz belooft.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dat wordt aangedreven door een Intel Core i5- of Core i3-processor en Wi-Fi 6E-connectiviteit om ervoor te zorgen dat games ook zo snel mogelijk worden gestreamd. Er zijn 8GB RAM en opslagopties van 128GB, 256GB en 512GB en er is zelfs een 1080p camera voor die Zoom-gesprekken - je moet die game-uren tenslotte verdienen.

Prime Early Access Sale: Alle beste deals van Prime Day 2 in de VS Door Chris Hall · 11 October 2022 · Amazon Prime Day is terug, met de Prime Early Access Sale - waarbij er deals zijn voor een hele reeks producten.

Lenovo rekent erop dat gamers ook genoeg van die uren zullen krijgen. De meegeleverde 71Whr batterij belooft ongeveer 11 uur speeltijd op een enkele lading, met andere opmerkelijke functies, waaronder een microSD-kaartsleuf, USB-C en USB-A poorten, en een combinatie van hoofdtelefoon en microfoon aansluiting. En ja, als gaming laptop zijn er RGB-verlichting.

Wat betreft de prijs, deze dingen beginnen vanaf 599 dollar in de Verenigde Staten, maar internationale beschikbaarheid is tot nu toe niet bevestigd. Die in de Verenigde Staten moeten verwachten beschikbaarheid deze maand, dat wel. Internationale lezers kunnen kijken naar Lenovo's concurrentie - de Acer Chromebook 516 GE.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.