Lenovo's ThinkPad X1 Fold geüpdatet met snelle internals

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu opvouwbare smartphones relatief mainstream zijn, zou het vrij gemakkelijk zijn om te vergeten dat de technologie die deze mogelijk maakt ook voor andere apparaten kan worden gebruikt.

Lenovo is één bedrijf dat deze buigbare schermen en stevige scharnieren wil toepassen op de laptopmarkt, om ons een opvouwbare tablet/laptop te geven die een verscheidenheid aan verschillende modi en functies heeft.

-

Met zijn nieuwste ThinkPad X1 Fold-model voor 2022 - aangekondigd tijdens IFA 2022 - heeft het dat oorspronkelijke concept genomen en het opgewaardeerd met enkele high-end specs, en het gemakkelijk te repareren gemaakt.

Het begint met een groot 16-inch flexibel OLED-scherm, waarmee de flexibele X1 kan worden ingeklapt tot het formaat van een veel kleinere 12-inch laptop. Het idee is dat je een enorm laptopscherm in je rugzak kunt hebben, zonder dat het veel ruimte inneemt.

Je kunt het scherm openklappen in portret- of landschapsmodus, afhankelijk van het programma dat je gebruikt, of je kunt het scherm in een hoek vouwen en het als een soort minilaptop gebruiken, compleet met een optioneel fysiek toetsenbord dat over de bovenkant van de onderste helft wordt geklemd.

OLED-schermen zijn helder, contrastrijk en levendig, en ondersteunen Dolby Vision content.

Binnenin wordt alles aangedreven door de Intel Core 12e generatie U-processor (configureerbaar tot Core i7), tot 32 GB LPDDR5 RAM.

Er zijn geen ventilatoren binnenin. In plaats daarvan voert Lenovo de warmte af met grafiet en koperen platen, om ervoor te zorgen dat je zelfs geen lawaai hoeft te maken tijdens het werk.

Lenovo heeft gezegd dat het ook rekening heeft gehouden met de milieu-impact van zijn product, door geweven plastic covers aan te bieden die zijn gemaakt van gerecyclede waterflessen. Bovendien kunnen ze gemakkelijk worden verwijderd voor reparaties (door erkende reparateurs).

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

Het bedrijf gebruikt ook gerecyclede of "post consumer" producten in de stroomvoorziening en luidsprekers van de X1 Fold en heeft zelfs zijn winkelverpakking gemaakt van bamboe en suikerriet om het composteerbaar te maken.

De nieuwste Lenovo ThinkPad X1 Fold komt in november 2022 op de markt, met prijzen vanaf een vrij forse 2499 dollar in de VS.

Geschreven door Cam Bunton.