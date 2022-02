Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zin in een nieuwe gaming-laptop die geen arm en een been kost? Dat is waar Lenovo's bijgewerkte IdeaPad-machines in het spel komen voor 2022, verkrijgbaar in twee versies: de IdeaPad Gaming 3 met AMD-inbouw, de 3i met Intel-opties.

Daarnaast zijn er twee opties voor schermformaten, op 15- en 16-inch, om aan uw behoeften te voldoen. Er zijn verschillende opties beschikbaar om uit te kiezen, waaronder snellere panelen met een verversingssnelheid tot 165 Hz voor ultravloeiend afspelen tijdens het gamen.

Hoewel de Lenovo IdeaPad Gaming 3 & 3i een serie producten op instapniveau wordt genoemd, hebben ze Nvidia RTX 3050 discrete graphics, met de optie om een 3060 aan de bovenkant van het assortiment te krijgen. Dat geeft games meer slagkracht als het gaat om verschillende weergavetaken.

Beide modellen presenteren ook een geheel nieuw ontwerpethos voor de serie: er zijn extra ventilatieopeningen om verbeterde koeling te garanderen (inclusief swish uitziende blauwe accenten); de branding is ondertussen aangepast, nu in een nieuw en meer gestroomlijnd lettertype (er is zelfs een subtiel logo op de bovenste rand van het deksel).

De poorten zijn deze keer grotendeels aan de achterkant weggestopt, wat een meer gestroomlijnd uiterlijk geeft. Slechts twee USB-A en een 3,5 mm koptelefoonaansluiting leven aan de zijkanten, dus je kunt nog steeds gemakkelijk een bedrade muis en koptelefoon aansluiten als je dat wilt.

Er is hier geen volledige RGB-verlichting te vinden, maar het toetsenbord biedt wel achtergrondverlichting – het is blauw of wit, afhankelijk van je kleurkeuze – voor een eenvoudige maar effectieve output. Er is ook een volledig numeriek toetsenblok, terwijl het trackpad ten opzichte van het midden is verschoven (waarschijnlijk tot ergernis van linkshandige gamers).

Dat klinkt allemaal netter en netter dan eerdere iteraties. Als het beschikbaar is voor een even nette prijs, zijn we er zeker van dat gamers met een beperkt budget graag verder willen onderzoeken. Natuurlijk varieert de prijs sterk, afhankelijk van je keuze: het 15-inch model begint bij $ 929 (AMD) of $ 989,99 (Intel), terwijl het 16-inch model begint bij $ 139,99 (AMD) of $ 1489,99 (Intel). We wachten nog steeds op prijzen voor het VK en de EU.

