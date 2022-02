Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het komt niet vaak voor dat we schrijven over meer zakelijke laptops. Maar de ThinkPad X13s Gen 1 is een beetje anders dan je gemiddelde, omdat het de eerste is die we hebben gezien die de Snapdragon 8Cx Gen 3-processor van Qualcomm gebruikt – die in december 2021 werd aangekondigd op de Snapdragon Tech Summit van het bedrijf.

Lenovo (dat eigenaar is van het merk ThinkPad) zegt dat het de X13S Gen 1 ziet als een geheel nieuwe categorie voor zijn ThinkPad-activiteiten, waarbij de nadruk ligt op een on-the-go workflow. Dat is een duidelijk voordeel van Snapdragon 8Cx Gen 3: het beschikt over een modem die supersnel is, wat betekent dat 5G beschikbaar is op zowel Sub-6GHz als mmWave, waarbij de laatste snelheden tot 10 Gbps levert.

Natuurlijk is mmWave nog niet echt wijdverbreid, maar 8Cx Gen 3 profiteert ook van Wi-Fi 6E als je een compatibele router hebt.

Kortom: deze ThinkPad wil overal toegang hebben tot de snelst mogelijke netwerken, of dat nu op het werk, thuis of onderweg is.

Zoals bij elk Snapdragon-product, is er ook aandacht voor de levensduur van de batterij, waarbij de X13S Gen 1 tot 28 uur per oplaadbeurt zou bieden. Dat is ongeveer het dubbele van wat je op veel gelijkwaardige Intel- of AMD-machines zult vinden, en hoewel je dat misschien als schijnheiligheid afdoet, hebben eerdere Snapdragon-chipsets in Windows-laptops (zoals de Galaxy Book S van Samsung ) echt hun waarde bewezen.

De geïntegreerde 5-megapixelcamera neemt ook enkele andere Qualcomm-technologieën aan boord, die ruisonderdrukking en auto-framing gebruiken om die videogesprekken zo goed mogelijk te verstevigen.

Lenovo wil ook graag wijzen op het gebruik van gerecyclede materialen door de ThinkPad X13s Gen 1: hij is gemaakt van 90 procent gerecycled aluminium, waar van toepassing, terwijl de verpakking van het product is gemaakt van 100 procent gerecycled materiaal.

Hoewel veel hiervan geweldig klinkt, hebben we nog steeds een groot vraagteken over hoe goed de Windows- en Qualcomm-handshake zullen werken in Windows 11. Omdat EXE- apps bijvoorbeeld niet beschikbaar zullen zijn op dit platform, zal het echt passen bij een breed scala aan zakelijke toepassingen?

De ThinkPad X13s is beschikbaar vanaf mei 2022, vanaf $ 1099 . We hebben in dit stadium geen bericht over de prijzen in het VK/EU.

Koop Malwarebytes Premium vandaag nog om verder te gaan dan antivirus en maak u geen zorgen meer over online bedreigingen. Malwarebytes is beschikbaar op Windows, Mac, Android, iOS en Chrome en beveiligt uw apparaten, bestanden en privacy 24/7. Real-Time Protection maakt gebruik van AI en machine learning om u te beschermen tegen online bedreigingen, zelfs opkomende bedreigingen die niemand ooit eerder heeft gezien. Malwarebytes vernietigt moeiteloos adware en mogelijk ongewenste programma's die uw apparaten vertragen. Het alles-in-één dashboard voor cyberbescherming geeft in realtime uw beveiligingsstatus weer, zodat u niet in het ongewisse blijft over wat er met uw apparaten gebeurt. Begin vandaag nog met het beschermen van uw apparaten met Malwarebytes.

Geschreven door Mike Lowe.