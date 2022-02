Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo gaat tijdens het Mobile World Congress 2022 tot het uiterste als het gaat om Chromebook-apparaten. Naast het Duet 2-in-1-product van de derde generatie heeft het bedrijf ook twee andere kernproducten onthuld: de IdeaPad Flex 5i Chromebook en de IdeaPad Flex 3i Chromebook.

Het echte opvallende kenmerk van beide ontwerpen is de introductie van een nieuw 'drop-down-scharnier'. Niet alleen kan het scherm van beide producten 360 graden draaien voor allerlei gebruikssituaties, maar in de klassieke laptoppositie, hoe verder u het scherm naar achteren duwt, hoe meer het scharnier de helling van het toetsenbord verhoogt voor een comfortabeler en ergonomischer werken positie.

Het belangrijkste verschil tussen de twee Chromebooks is verder dat de 5i een 14-inch scherm heeft, terwijl de 3i groter wordt met een 15-inch scherm. Groter is echter niet per se beter: de 3i wordt aangedreven door Intel's N6000-processor, dus het is een product op instapniveau, terwijl de 5i steunt op Intel's 12e generatie Core i-processors, en dus veel meer kracht zal gebruiken.

Het 14-inch paneel van de IdeaPad Flex 5i Chromebook wordt gepresenteerd in een verhouding van 16:10 en de Full HD-resolutie zorgt ervoor dat er geen bezuinigingen zijn op het aantal pixels voor een fatsoenlijke kwaliteit. Lenovo zegt dat het ook een helderheid tot 400 nits zal leveren, wat, hoewel niet toonaangevend, een duidelijke poging is om het vorige product in deze line-up te verbeteren.

Het touchpad is ook veel groter dan eerdere modellen - het meet 120 x 75 mm, als je van je cijfers houdt - voor meer dagelijks gebruikscomfort.

De IdeaPad Flex 5i Chromebook zal vanaf juni 2022 te koop zijn, geprijsd vanaf $ 499,99, terwijl de IdeaPad Flex 3i Chromebook iets betaalbaarder zal zijn, geprijsd vanaf $ 399,99 en een maand eerder in mei wordt uitgebracht.

Geschreven door Mike Lowe.