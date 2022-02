Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ondanks hun populariteit zijn er niet zo veel geweldige Chromebook-producten op de markt. Een uitzondering, moet gezegd worden, is Lenovo's IdeaPad-lijn, die in de derde generatie is onthuld als de Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook.

Als je zijn voorganger, de IdeaPad Duet 2, ooit hebt gezien, dan weet je waar dit 2-in-1 Chromebook-product over gaat. Behalve voor de nieuwste generatie zijn er een hele reeks verbeteringen. De belangrijkste daarvan is het 11-inch scherm, dat is geüpgraded naar een 2K-resolutie en, omdat het iets groter is, ook een iets minder bezel betekent dan voorheen.

Er is ook een grote verandering aan de binnenkant: Qualcomm neemt deze keer de touwtjes in handen en levert zijn Snapdragon 7C Gen 2-processor aan de binnenkant. Normaal krimpen we ineen bij het idee van Snapdragon in bepaalde machines, omdat het nogal beperkend is voor Windows-producten. Maar goed, dit is een Chromebook, dus we vermoeden dat het een ideale match zal zijn die een behoorlijk productiviteitspotentieel zal opleveren voor het besturingssysteem van Google, samen met een nog langere levensduur van de batterij (het is een cel van 29 Wh, dus zou fatsoenlijke innings moeten bieden).

Het afneembare toetsenbord is ook opnieuw ontworpen voor de derde generatie, met een diepere toetsafstand (1,4 mm in plaats van 1,3 mm), en het is behandeld met een waterbestendige coating om het des te duurzamer te maken. Verder fungeert het toetsenbord als een standaard/cover om het product veelzijdiger te maken in zijn niet-laptopvorm en zelfs automatisch de toetsen uit te schakelen in dergelijke posities. Slim.

Bovenaan bevindt zich een 5-megapixelcamera in de rand om ervoor te zorgen dat u een behoorlijke kwaliteit krijgt van videogesprekken.

Al met al klinkt de Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook als een absolute verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Beter scherm. Verstandige processorkeuze. Waarschijnlijk een lange levensduur. Toetsenbordverbeteringen. Wat is er niet om lief te hebben?

De IdeaPad Duet 3 Chromebook is vanaf mei 2022 verkrijgbaar voor een vraagprijs van $ 399,99 . We hebben in dit stadium geen bericht over de prijzen in het VK/EU. Die prijs zou Lenovo wel eens de voortdurende koning van 2-in-1 Chromebooks kunnen maken.

Geschreven door Mike Lowe.