Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Lenovo werkt aan een nieuwe ThinkBook Plus met dubbele schermen. Dankzij een afbeelding van de beruchte leaker Evan Blass vingen we een glimp op van een 17-inch notebook met een tweede scherm rechts van het traditionele toetsenbord en trackpad. Er is enige vergelijking te maken met de Asus ZenBook Duo , maar het aanbod van Lenovo lijkt een andere functionaliteit in gedachten te hebben.

Hebben jullie dit al gezien? 17-inch ThinkBook Plus van Lenovo... pic.twitter.com/OElc5ZM3pb — Ev (@evleaks) 31 oktober 2021

De afbeelding toont een stylus die op de notebook rust, wat inhoudt dat dit apparaat is ontworpen voor creatievelingen die onderweg willen tekenen. Het zou een aantrekkelijk alternatief kunnen blijken te zijn voor iPad Pro , die uitblinkt in tekenfunctionaliteit, maar verbeteringen kan zien op het gebied van productiviteit.

Het huidige ThinkBook Plus- model van Lenovo is een kleiner 13,3-inch apparaat met een E-Ink-display aan de achterkant van het scherm dat kan worden gebruikt terwijl het apparaat is gesloten. Hoewel beide apparaten dual-screen benaderingen zijn van de traditionele laptop-vormfactor, lijkt het er zeker op dat Lenovo zich met het aanstaande 17-inch model op een ander publiek richt.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 5 November 2021

Tot nu toe is de enige informatie die is vrijgegeven de naam van het product, de 17-inch Lenovo ThinkBook Plus en de afbeelding zelf. Lenovos laatste ThinkBook Launch was op CES 2020, dus we zouden in januari meer kunnen verwachten. Op dit moment is het allemaal speculatie en misschien zal het merk ons verrassen met een last-minute vakantie-release.