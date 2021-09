Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft deze week een groot aantal nieuwe producten aangekondigd, en een daarvan is een geüpgradede versie van zijn Duet Chromebook voor 2021. Het heet de IdeaPad Duet 5 Chromebook (of Chromebook Duet 5 in de VS) en zal beschikbaar zijn vanaf oktober.

Net als het vorige model is het een 2-in-1 tablet/crossover-apparaat met een touchscreen, afneembaar toetsenbord en stylusondersteuning. Behalve dat deze een grote toename heeft gezien in schermgrootte en technische specificaties in vergelijking met de huidige IdeaPad Duet.

Dit nieuwe model heeft een 13,3-inch OLED-scherm, waardoor het qua formaat veel dichter bij een gewoon laptopscherm ligt (vergeleken met het vorige 10-inch model). Omdat OLED (in plaats van LCD/IPS) is, is het ook helderder, meer kleurrijk en kan het 100 procent DCI-P3-kleurengamma weergeven.

Het scherm heeft ook dunne randen, waardoor het een meeslepend gevoel geeft dat ook wordt ondersteund door een set van vier luidsprekers aan de randen.

Omdat het Chrome OS is , betekent dit dat het een relatief lichtgewicht besturingssysteem is, en dat betekent minder belasting van de batterij in vergelijking met Windows. De ingebouwde 42WHr-batterij kan volgens Lenovo tot 15 uur meegaan voordat hij moet worden bijgevuld.

Het wordt aangedreven door het Snapdragon 7c Gen 2-platform, wat bijdraagt aan het groeiende aantal draagbare computers dat wordt aangedreven door ARM-processors en is uitgerust met tot 246 GB SSD-opslag en tot 8 GB RAM. Dit alles is verpakt in een chassis dat slechts 7,24 mm dun is en 700 gram weegt. Het heeft ook twee USB 3.0 Type-C-poorten.

Zoals je zou vermoeden, zal het met OLED uitgeruste nieuwe Duet-model meer kosten dan de kleinere, minder gespecificeerde Duet, maar toch een toegankelijke prijs behouden. Het zal in oktober beschikbaar zijn voor ongeveer $ 429 en is verkrijgbaar in twee kleuren: Abyss Blue en Storm Grey.