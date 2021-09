Lenovo Yoga Slim 7 Carbon en Yoga Slim 7 Pro zijn slank, licht en klaar voor je volgende stap

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft een paar nieuwe laptops in de Yoga-familie onthuld, de Yoga Slim 7 Carbon en de Yoga Slim 7 Pro. Voor degenen in de VS staan deze bekend als de IdeaPad Slim 7 Carbon en IdeaPad Slim 7 Pro.

Lenovo zegt dat dit een van de eerste laptops zal zijn die met Windows 11 worden gelanceerd, en is op zoek naar diegenen die een premium notebook willen om onderweg te werken.

De Yoga Slim 7 Carbon is volgens Lenovo s werelds lichtste 14-inch OLED-laptop, met een gewicht van 1,1 kg en slechts 14,9 mm dik. Net als bij andere yogas is er een flexibel scharnier, zodat je hem plat kunt vouwen als je dat wilt.

Er is een 14-inch OLED-scherm, beschermd door Corning Gorilla Glass, en biedt een resolutie van 2880 x 1800 pixels. Het is een 90Hz-scherm voor vloeiendere animaties, terwijl het ook Dolby Vision biedt en voldoet aan de VESA DisplayHDR TrueBlack 500-normen.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Als u de laptop van stroom voorziet, vindt u de AMD Ryzon 7 5800U-serie processors met AMD Radeon-graphics, hoewel u deze kunt specificeren met een Nvidia GeForce MX450. Er is tot 16 GB RAM beschikbaar, met tot 1 TB of M2 SSD-opslag.

Lenovo belooft een batterijduur van 14,5 uur, met Rapid Charge Express voor 3 uur gebruik vanaf slechts 15 minuten aangesloten op de oplader. Door de slanke behuizing kijk je bij dit model naar USB A-connectiviteit.

Zoals de naam al doet vermoeden, is de body gemaakt van koolstofvezel en magnesiumlegering, met MIL-STD 810H drop-certificering.

Als je een iets grotere ruimte in je tas kunt vinden, biedt de Yoga Slim 7 Pro een 16-inch scherm, maar in dit grotere frame heb je naast het toetsenbord ruimte voor een numeriek toetsenblok.

Het display is een touchscreen LCD, met een QHD-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Het biedt nog steeds Dolby Vision en voldoet aan de VESA DisplayHDR 400-normen.

De kracht komt van de AMD Ryzen 7 5800H-processors, met tot Nvidia GeForce RTX 3050 graphics. Tot 16 GB RAM en 1 TB opslag kunnen worden gespecificeerd.

Deze laptop is met 17,4 mm iets dikker, maar er is ruimte voor een volledige reeks connectiviteit in die behuizing, inclusief USB C en USB A, HDMI en SD-kaartlezer.

De Yoga Slim 7 Carbon begint vanaf € 1199 of $ 1289,99. De Yoga Slim 7 Pro kost € 1299 of $ 1449. Ze zijn beschikbaar vanaf oktober 2021.