Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De ThinkPad X1 Extreme heeft een totale ontwerprevisie ondergaan voor zijn Gen 4-release in 2021. De nieuwste X1 Extreme kiest voor een scherm met een beeldverhouding van 16:10, waarbij een 16-inch paneel in de nieuwe vormfactorschaal wordt geperst.

Er zijn opties voor Quad HD+ (bij 400 nits maximale helderheid) of Ultra HD+ (bij 600 nits) resoluties, afhankelijk van hoe pixel-packed je wilt dat je ervaring is. Beide ondersteunen Dolby Vision inhoud met een hoog dynamisch bereik.

Elders maximaliseert het herontwerp van de X1 Extre Gen 4 de schaal van het trackpad - het is veel groter, met een breedte van 115 mm, om het polssteungedeelte van het chassis te domineren. Er is ook geen vingerafdrukscanner op dit paneel, dat is in plaats daarvan weggestopt in de aan / uit-knop.

Misschien wel het meest indrukwekkend is echter dat het chassis slechts 17,7 mm dik is - en toch propt de Gen 4 X1 Extreme ook een Nvidia RTX 3080 GPU in. Dat zit naast de Intel 11e generatie Core i7/i9 H-serie processoropties, waardoor de Extreme zijn naam zeer verdient voor een laptop van dit type.

En als je onderweg verbinding nodig hebt, is er ook 5G WWAN - wat betekent dat je verbinding kunt maken met de snelste mobiele netwerken, inclusief 4G/LTE als dat alles is wat je abonnement of gebiedsnetwerk biedt.

Naast de aankondiging van de ThinkPad X1 Extreme Gen 4, onthulde Lenovo ook de ThinkPad L13 Gen 2 en L13 Yoga Gen 2 - de eerste ThinkPad-apparaten met een AMD Ryzen 5000-serie met Windows OS voor deze line-up.

De Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 is vanaf augustus 2021 in Europa verkrijgbaar voor een prijs vanaf €2099 .

