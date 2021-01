Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gaminglaptopmerk van Lenovo, Legion, verbetert zijn spel voor 2021 door s werelds eerste QHD-resolutie 165Hz vernieuwingsfrequentiepaneel in een gaming-laptop te brengen.

Dat is de reserve van alleen de topmodellen, denk eraan, de Legion 7 en Legion 5 Pro in hun 16-inch gedaanten. De rest van het 2021-assortiment bestaat uit de Legion Slim 7 en Legion 5.

Welk model ook aanspreekt - en dat zal ongetwijfeld zijn gebaseerd op grootte, gebruiksdoel en budgetbeperkingen - alle 2021 Legion-modellen hebben een schijnbare verbetering van de thermische temperatuur van 18 procent, het resultaat van Lenovo Legion Coldfront 3.0.

Hoe wordt dit bereikt? "Er zijn meerdere sensoren geplaatst op de CPU, GPU, thermische ventilatieopeningen aan de achterkant en zijkant, evenals op de SSD-geheugenkaart en polssteun om elke nanoseconde informatie af te vuren om de thermische curve van je systeem te voorspellen voor urenlang gamen zonder throttling," Lenovo claims.

De nieuwe 2021-laptops behoren tot de eersten met AMD Ryzen Mobile-processors van de volgende generatie - zo next-gen inderdaad dat we nog niet eens kunnen zeggen wat ze zijn - voor topprestaties. Let op de afwezigheid van Intel, wat nogmaals suggereert dat AMD de overhand heeft met zijn kleinere nanometerarchitectuur. Nvidia GeForce RTX is ook beschikbaar als u het budget nog verder wilt pushen.

Het is echter de Legion 7 die de ster van de line-up is. Met een metalen chassis (dezelfde grootte als het vorige model), hebben de ontwerpers een minimaal bezelontwerp gecreëerd dat een scherm-tot-lichaamsverhouding van 90 procent biedt - waarbij die 16-inch 16:10 beeldverhouding QHD-resolutie 165 Hz vernieuwingsfrequentie wordt binnengedrongen Scherm.

De Storm Grey-afwerking geeft de nieuwe Legion een onderscheidend punt, terwijl aanpasbare RGB-verlichting voor het toetsenbord extra personalisatie geeft via Corsair iCue.

De Lenovo Legion 7 is vanaf juni 2020 verkrijgbaar vanaf $ 1670 . Dus als je er een wilt, is dit het moment om te beginnen met sparen voor die zomerlancering.

Geschreven door Mike Lowe.