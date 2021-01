Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Soms komt er een product langs dat je dus buiten de doos moet dubbel nemen. De Lenovo ThinkBook Plus, gelanceerd op CES 2020 , was zon product: een laptop met twee schermen en een zwart-wit E Ink-display aan de buitenkant.

Een jaar later en het is terug voor de tweede ronde als onderdeel van CES 2021, de ThinkBook Plus Gen 2 i met een vergroot E Ink-display - het beslaat nu 68 procent van de buitenkant, meer dan de 48 procent van het origineel.

Van binnen is de ThinkBook Plus Gen 2 i een relatief normale laptop, met een 13,3-inch IPC LCD-hoofdscherm met een beeldverhouding van 16:10. Het externe E Ink-display is een 12-inch paneel, maar zowel de binnen- als de buitenschermen bieden een resolutie van 2,5K (2560 bij 1600 pixels), dus er is geen tekort aan pixels.

Dus waarom dubbel scherm?

Zoals we al zeiden over het oorspronkelijke model: "E Ink is een monochrome beeldschermtechnologie met lage verversingssnelheid, net als bij een Amazon Kindle. Het is ontworpen om zeer weinig energie te verbruiken, om te voorkomen dat de batterij leegloopt, zonder de achtergrondverlichting. het veroorzaken van oogbelasting. Voor lezen is het daarom een zeer comfortabele ervaring ".

De ThinkBook Plus Gen 2 i kan worden geïntegreerd met Microsoft OneNote, dus alle krabbels die u op de buitenkant maakt, worden automatisch gesynchroniseerd met de juiste toepassing zodra deze is geopend, zodat u uw notities naar eigen inzicht en met gemak kunt openen en aanpassen.

De ThinkBook Plus Gen 2 i is ook zon 200 gram kwijtgeraakt ten opzichte van zijn voorganger en weegt nu 1,2 kg in een 13,9 mm dik chassis. Dat is nauwelijks anders dan veel 13,3-inch laptops, en hoeveel daarvan hebben twee schermen?

Het is zeker een specialistisch en ietwat buitenstaand product, maar als de ThinkBook Plus Gen 2 i aanspreekt, kun je er een krijgen vanaf "Q1 2021", met prijzen vanaf $ 1549.

Geschreven door Mike Lowe.