Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga is de dunste tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De premium zakelijke laptop van Lenovo, ThinkPad, heeft op CES 2021 zijn dunste model tot nu toe aangekondigd: de ThinkPad X1 Titanium Yoga.

Zoals je misschien al uit de naam hebt geraden, is deze ThinkPad afgewerkt in titanium - nou, Lenovo zegt dat hij "bedekt is met titaniummateriaal" - om hem een robuust, opvallend en lichtgewicht kenmerk te geven.

Met een dikte van slechts 11 mm op het dikste punt is de X1 Titanium Yoga de meest verfijnde laptop die ooit in het assortiment is opgenomen. Het heeft ook een 13,5-inch scherm met een beeldverhouding van 3: 2, waardoor het meer op een notitieblok lijkt - denk aan een A4-vel papier - dan op veel van de langwerpige panelen die tegenwoordig verkrijgbaar zijn. Dat is geweldig voor documentwerk. Maar dankzij Dolby Vision-ondersteuning is het ook een helder scherm met een hoog dynamisch bereik.

Er zijn ook de X1 Carbon en X1 Yoga in het assortiment, maar deze hebben een andere beeldverhouding (16:10) en natuurlijk verschillende afwerkingen. Deze twee modellen zijn ook voorzien van Dolby Voice voor het optimaliseren van conferentiegesprekken tegen achtergrondgeluiden en echo.

Alle ThinkPad X1-modellen bevatten 5G-ready opties als u de SIM-route wilt afleggen, terwijl ze allemaal zijn voorzien van ingebouwde Wi-Fi 6 voor gegarandeerde snelle connectiviteit.

De ThinkPad X1 Titanium Yoga is vanaf deze maand verkrijgbaar met prijzen vanaf $ 1899 . De X1 Carbon en X1 Yoga zijn vanaf februari verkrijgbaar, met prijzen vanaf respectievelijk $ 1429 en $ 1569.

Geschreven door Mike Lowe.