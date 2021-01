Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De 2021-versie van de Lenovo Yoga Slim 7i Pro biedt nu een OLED-schermoptie als onderdeel van de specificatie - veelbelovende rijkere zwarttinten en meer verzadigde kleuren dan zijn LCD-tegenhanger.

We zijn door de jaren heen onder de indruk van Lenovos Yoga-assortiment, maar 2020 heeft ons de zeer bekwame en toch betaalbare Yoga 7 laten zien , dus het Yoga-assortiment van 2021 gaat van kracht naar kracht. De 7i Pro is een krachtiger model in dezelfde reeks.

De nieuwe Yoga Slim 7i Pro heeft een 14-inch OLED-paneel met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz, terwijl de resolutie kan worden gespecificeerd tot 2,8K (dat is 2880 bij 1800 pixels) over de beeldverhouding van 16:10 - die breder en hoger is voor meer zichtbaar onroerend goed. Het volledige DCI-P3-kleurengamma wordt ondersteund, wat nauwkeurige weergaven betekent, terwijl kleuren met een hoog dynamisch bereik geen probleem vormen dankzij Dolby Vision-certificering.

Het scherm is het enige kernverschil in een verder vergelijkbare functieset als de LCD-tegenhanger van de Slim 7i Pro - beide modellen bevatten tot 11e generatie Intel Core-processors met optionele Nvidia GeForce MX450 discrete grafische kaart.

De 14-inch Yoga Slim 7i Pro (OLED) zal niet beschikbaar zijn op de Noord-Amerikaanse markt, met Europa, het Midden-Oosten en Afrikaanse markten om prijzen en beschikbaarheid op een later tijdstip te bekijken.

Geschreven door Mike Lowe.