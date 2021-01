Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is CES-tijd (zij het dit jaar digitaal) , dus het is niet meer dan redelijk dat een ander roterend schermproduct zijn gezicht laat zien - nadat Samsung zijn Sero TV op de show in 2020 introduceerde . Voor 2021 is het de beurt aan Lenovo, met de Yoga AIO 7.

Het komt zelden voor dat we ons concentreren op alles-in-één-producten hier op Pocket-lint, maar de AIO 7 heeft onze aandacht omdat het scherm - met een enorme 27-inch - kan draaien tussen staande en liggende oriëntaties.

We weten zeker dat velen van jullie zich afvragen waarom je in vredesnaam zon functie zou willen, maar voor degenen die meerdere schermen voor meerdere doeleinden gebruiken op verschillende tijdstippen tijdens een project, denken we dat het logisch is. Portret voor epische coderingsschermen. Liggend voor ultrabreed videobewerking. Of iets daartussenin - wat u maar wilt.

Omdat dit een Yoga-product is, gaat het ook niet alleen om rotatie: de AIO 7 kan ook om zijn as draaien tot volledig vlak of verhoogd tot 20 graden als je een meer ezelachtig oppervlak wilt om mee te werken.

Dat 27-inch IPS-paneel heeft een resolutie van 4K en ondersteunt zowel 99 procent DCI-P3 als 99 procent Adobe RGB-kleurnormen. Dus als high-end bewerking jouw ding is, zal dit scherm aan je behoeften voldoen.

Qua prestaties heeft de Lenovo AIO 7 een AMD Ryzen 7 4800H-processor gecombineerd met Nvidia GeForce RTX 2060 GPU, wat ideaal is voor makers van inhoud. Interessant om te zien dat ook hier afstand wordt genomen van Intel, wat aantoont dat AMDs greep op de markt zich verder ontwikkelt.

Het product zal alleen beschikbaar zijn in "geselecteerde markten", zegt Lenovo, met uitzondering van de VS op dit moment, en zal in de verkoop gaan met een startprijs van $ 1599. Ja, we weten het, een product dat niet verkrijgbaar is in Amerika met een prijskaartje in USD, hoe erg 2021.

Geschreven door Mike Lowe.