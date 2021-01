Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De IdeaPad 5G is Lenovos derde versie van de verbonden ultrasnelle laptop, in de voetsporen van de Yoga 5G (een jaar eerder aangekondigd, op CES 2020) en ThinkPad X1 Nano .

Het IdeaPad-merk bevindt zich in een minder hoogwaardige ruimte dan zijn Yoga- en ThinkPad-stablemates, maar dat is ook een teken dat verbonden draagbare laptops een nieuwe fase van betaalbaarheid ingaan. Het 14-inch IdeaPad 5 Pro-model - dat niet verkrijgbaar is in Noord-Amerika - zal in Europa verkrijgbaar zijn vanaf € 799, -.

Neem dat in context: de Yoga 5G werd gelanceerd met een duizelingwekkend prijskaartje van £ 3K op contract in het VK - in een tijd van het leven waarin bijna niemand onderweg is. De deuren van de wereld zullen in 2021 waarschijnlijk ook niet snel opengaan, dus of de hele 5G-push in dit stadium relevant is, is nog maar de vraag.

Desalniettemin volgt de IdeaPad 5G een vergelijkbare structuur als de Yoga 5G: hij is gebouwd op Qualcomms 8CX-hardware, wat 5G-connectiviteit betekent, geen ventilatoren nodig voor koeling (dus het is stil) en een absurd goede batterijduur is een gegeven.

8CX betekent echter dat een aantal apps niet compatibel zijn gezien deze architectuur. Dat is nog steeds een hindernis die moet worden genomen - zowel wat betreft het begrip van de consument als hoe fabrikanten hun producten op de markt brengen - omdat degenen die gewend zijn aan Windows en Intel hier niet dezelfde ervaring kunnen opdoen.

De Ideapad 5G heeft een 14-inch Full HD-scherm, weegt in totaal 1,2 kg en meet 14,9 mm op het dikste punt - waardoor het een geschikt draagbaar apparaat is.

Er zijn verschillende modellen - de Ideapad 5G, Ideapad 5G Pro (in 16-inch en 14-inch varianten) en Ideapad 5i Pro (ook in 16-inch en 14-inch varianten) - die verschillende marktspecifieke specificaties en prijskaartjes.

Geschreven door Mike Lowe.