Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op CES 2020 in januari, toen de wereld een heel andere plaats was, kondigde Lenovo de eerste 5G-compatibele laptop aan: de Yoga 5G .

Nu kunnen we onthullen dat de Britse beschikbaarheid van de laptop exclusief voor een EE-netwerk zal zijn, waarbij nieuwe klanten worden gevraagd voor £ 125 per maand om het glimmende nieuwe pakket te bezitten. Dat maakt het een niet onbelangrijke £ 3.000 over het minimumcontract van 24 maanden. Bestaande EE-klanten kunnen zich aanmelden voor £ 112,50 per maand.

Dat is een gewaagde zet van zowel Lenovo als EE. Hoe graag we ook houden van glimmende nieuwe technologie en het vooruitzicht van de snelste beschikbare mobiele verbindingssnelheden - met lage latentie en brede bandbreedte als een groot voordeel van 5G - het is 2020, het grootste deel van de Britse bevolking is nergens in de buurt van een 5G-netwerk. de tijd, of als ze dat zijn, zou het zijn op een momenteel niet bezette werkplek.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat, nadat de Britse regering Huawei-kit in bestaande en toekomstige 5G-infrastructuur heeft verboden, er een onvermijdelijk domino-effect is voor de toekomstige uitrol van 5G - ondanks het feit dat Nokia het contract op zich heeft genomen om de laarzen van Huawei te vullen.

Lenovos denkproces? In de snel veranderende wereld van werk- en schoolomgevingen hebben we toegang nodig tot die snellere gegevens en bredere bandbreedte om de best mogelijke kwaliteit te garanderen bij alles wat we online doen - of dat nu teamvideogesprekken, gamen of werken op afstand is zonder irritante onderbrekingen.

We houden van het positieve sentiment, maar voor £ 3.000, terwijl we in het licht van een nationale recessie, zijn we er niet van overtuigd dat mensen EE op de hielen zullen bijten om een Yoga 5G te bemachtigen.

Zoals elke gloednieuwe technologie is dit echter Lenovo die laat zien wat mogelijk is in het hier en nu - en vóór elk ander bedrijf. Het is een gewaagde houding, maar naarmate 5G alomtegenwoordig wordt en de prijs in de loop van de tijd daalt, kunnen we tenminste terugkijken en zien dat het Lenovo was die voorop liep in zijn denken.

Geschreven door Mike Lowe. Bewerken door Rik Henderson.