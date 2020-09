Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovo heeft een nieuwe ThinkPad die veel interessanter is dan al zijn andere pcs. Genaamd ThinkPad X1 Fold , het is een opvouwbare Windows 10-laptop.

Met een 13-inch OLED-laptopscherm is de X1 Fold een opvouwbare Evo die een lange batterijduur belooft met snel opladen en een snelle opstarttijd. Maar interessanter is dat u het in verschillende modi in verschillende situaties kunt gebruiken. U kunt hem uitgevouwen gebruiken als een grote tablet of als twee naast elkaar liggende displays. Je kunt het ook als een gewone laptop gebruiken als je het optionele afneembare toetsenbord en standaard krijgt, hoewel er een touchscreen-toetsenbord is dat aan de onderkant kan verschijnen.

1/3 Lenvo

De X1 Fold is voorzien van Intels Lakefield-processors, 8 GB RAM, tot 1 TB opslag, een batterij van 50 Wh, twee USB-C-poorten, een simkaartsleuf en ondersteuning voor 5G.

Lenovos nieuwe opvouwbare weegt 2,2 pond. Houd in gedachten dat het bedrijf ook de ThinkPad X1 Nano heeft aangekondigd, waarvan het zegt dat het de lichtste ThinkPad is van 1,99 pond. Het bevat een 13-inch 2K 16:10-scherm (aanraken of niet-aanraken), tot 16 GB RAM en 1 TB opslag, een 48Wh-batterij, Intels Xe-graphics en verschillende 360-graden microfoons. De X1 Nano maakt ook deel uit van Intels nieuwe Evo-programma , wat betekent dat hij Intels 11e generatie Tiger Lake-processors, Wi-Fi 6 en Thunderbolt 4 bevat.

De X1 Fold kan nu worden gereserveerd bij Lenovo , vanaf $ 2.499 in de VS, terwijl de Nano in het vierde kwartaal van 2020 wordt gelanceerd vanaf $ 1.399 in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.