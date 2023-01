Toekomstige Chromebooks en betaalbare laptops zullen voorzien zijn van Intel's N-serie processoren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens de CES van dit jaar onthulde Intel een aantal zaken, waaronder een nieuwe line-up van 13e-generatie processoren en updates voor de Intel Evo standaard.

Nu laat het bedrijf ook zijn nieuwe Intel N-serie processoren zien. Deze zijn voorzien van een Intel Gracemont-architectuur, ontworpen voor instapmodellen en betaalbare processoren die zowel in goedkope Windows-laptops als in toekomstige Chromebooks zullen zitten.

Er zijn twee hoofdvarianten - de Intel Processor N200 (vier kernen) en de Intel Core i3-N305 (acht kernen). De laatste van deze twee belooft de beste prestaties van de twee en een aanzienlijke sprong in vergelijking met de Intel Pentium Silver N6000.

Hoewel deze processoren zijn ontworpen voor betaalbare machines, betekent dat niet dat ze niet ook presteren op het gebied van functies. Intel zegt dat de N-serie verschillende gebruikersvriendelijke functies en specificaties zal bevatten. Deze omvatten de beste connectiviteit in zijn klasse dankzij Wi-Fi 6E technologie.

Evenals de belofte van "verbazingwekkende videoconferenties" dankzij geïntegreerde Image Processing Unit (IPU) en MIPI camera-ondersteuning. Met deze CPU's krijgt u ook het voordeel van dynamische ruisonderdrukking voor uw microfoon. De N-serie is voorzien van Gaussian Neural Accelerator (GNA) 3.0 technologie die kunstmatige intelligentie gebruikt om veel voorkomende achtergrondgeluiden te elimineren. Dus zaken als een blaffende hond of verkeerslawaai zullen de kwaliteit van je videogesprekken niet verpesten.

De Intel N-serie processoren zijn ook energiezuinig en beloven tot 10 uur batterijduur voor het afspelen van HD-video zonder opladen. Met zowel HDMI 2.0b als DisplayPort 1.4 kun je volgens Intel tot drie externe beeldschermen aansluiten en 4K beelden naar je TV streamen.

Andere hoogtepunten zijn ondersteuning voor zowel DDR4 als DDR5 RAM, tot acht USB 2 aansluitingen en vier USB 3, Bluetooth 5.2 en AV1 decodering.

Er zullen in 2023 meer dan 50 verschillende laptops zijn met deze processoren, met ontwerpen van onder meer HP, Acer, Dell, Lenovo en Asus.

Geschreven door Adrian Willings.