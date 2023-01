Intels nieuwste 13e generatie desktop CPU's zijn nu energiezuiniger

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Intel breidt zijn reeks 13e-generatie desktop processoren uit met nieuwe CPU's die superieure prestaties bieden op een energiezuinigere manier.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat het de reeks nu uitbreidt met 15 nieuwe desktop SKU's van zijn 13e generatie CPU's. Deze processoren bevatten sneller presterende kernen en twee keer zoveel efficiënte kernen. Met een breder scala aan cores en thread counts beschikbaar in de hele familie.

Dit betekent tot 5,8 GHz kloksnelheden, maar ook tot 24 cores en 32 threads, naast een grotere L2 Cache (2MB per P-core en 4MB per E-core). Dit zorgt voor maar liefst 34 procent meer multi-threaded prestaties, maar ook op een efficiëntere manier. Die verbetering van 34 procent komt in vergelijking met de Core i9-12900 CPU met hetzelfde vermogen, maar de nieuwste reeks kan ook met minder stroom werken.

Intel laat lagere TDP-processoren (Thermal Design Power) zien, zowel CPU's van 65 watt als van 35 watt, die efficiëntere prestaties leveren in de hele reeks. Intel heeft ook samengewerkt met Microsoft om Intel Thread Director te verbeteren, zodat het nu efficiënter met achtergrondtaken kan omgaan. Het zal gemakkelijker onderscheid maken tussen belangrijke en achtergrond apps op uw machine voor een verbeterde algemene ervaring.

Deze CPU's met een lager energieverbruik zijn ook ideaal voor budget- en prijsvechters. Ze werken met DDR4 RAM om de kosten te drukken, maar ook met nieuwe technologie zoals Bluetooth LE voor meer energie-efficiëntie. Er is nu dus een breed scala aan desktop CPU's beschikbaar van Intel. Of je nu op zoek bent naar de meest geavanceerde vlaggenschepen of iets dat efficiënter en budgetvriendelijker is.

Geschreven door Adrian Willings.