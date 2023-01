Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Intel heeft vandaag zijn nieuwste generatie laptop CPU's onthuld, waaronder naar eigen zeggen de snelste mobiele processoren ooit.

Deze nieuwe processoren gebruiken dezelfde big.LITTLE ontwerplogica als voorheen, met een mix van zowel prestatie- als efficiencykernen voor de best mogelijke ervaring.

De CPU's zijn er in verschillende varianten, waaronder de HX-processoren met extreme prestaties in het topsegment, de dunne processoren uit de H-serie voor liefhebbers, de P-serie die gericht is op dunne en lichte laptops en de U-serie voor moderne en lichte laptops.

Het vlaggenschip van deze reeks is de Intel Core i9-13950HX, die volgens het bedrijf de snelste mobiele processor is met een kloksnelheid tot 5,6 GHz. Het is de eerste 24-core mobiele processor, met acht prestatiekernen en 16 efficiëntiekernen.

Net als de vorige 12e generatie CPU's zullen deze nieuwe modellen ook ondersteuning bieden voor DDR5 RAM, PCIe gen 5, Thunderbolt 4 (USB 3.2 op 20Gb/s en tot twee 4K 60Hz monitoren via DisplayPort 2.1), Bluetooth LE en Intel Wi-Fi 6E. Op de Core i9-13950HX omvat deze ondersteuning tot 128GB RAM, met geheugenondersteuning voor zowel DDR4 als DDR5, en dynamische overklok via XMP 3.0.

Intel claimt diverse prestatieverbeteringen voor deze 13e-generatie CPU's, met maar liefst 79 procent verbetering in Blender prestaties, 24 procent lift in Autodesk, 15 procent verbetering in After Effects en meer.

Voor gaming heeft de i9-13950HX een toename van 12 procent in gemiddelde FPS ten opzichte van de i9-12900HX in verschillende moderne titels, waaronder Forza Horizon 5, F1 22, Call of Duty: Modern Warfare 2, Marvel's Guardians of the Galaxy en meer.

De 13e generatie processoren hebben ook verbeterde multi-tasking mogelijkheden, waardoor ze ideaal zijn voor game ontwikkeling, 8K video afspelen en bewerken met HEVC 422 en meer. Intel zegt dat het mogelijk is om zowel op te nemen als te streamen met de x264 "Slower" preset met minder overgeslagen frames en een soepelere ervaring.

Samen met de HX CPU's zullen de H-serie, P-serie en U-serie processoren in 2023 250 laptopontwerpen van onder meer Dell, HP, Lenovo, MSI, Acer en Razer aandrijven. Deze andere varianten zullen tot 14 kernen hebben, met zes prestatiekernen en acht efficiëntiekernen.

Deze 13e generatie laptops zullen ook Intel Iris Xe graphics bevatten met functies als "endurance gaming" voor een soepele game-ervaring op de accu. Intel's XeSS Super Sampling belooft ook de prestaties te verbeteren, samen met Intel Arc control voor het draaien van je graphics met gemak.

