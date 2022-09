Intel onthult 13e generatie CPU's die 's werelds beste game-ervaring beloven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Intel heeft vandaag zijn nieuwste reeks processoren onthuld die zijn gebouwd om een "compromisloze ervaring" te leveren voor gamers, ontwerpers en meer. Dit zijn zowel desktop- als mobiele processoren.

Met de nieuwste 13e generatie desktop processoren claimt Intel opnieuw 's werelds beste game-ervaring te bieden. Met snellere prestatiekernen en een "ongeëvenaarde" overklokervaring voor zowel beginnende als ervaren pc-gebruikers.

Out-of-the-box, de top-of-the-line Intel Core i9-13900K processor zou 's werelds snelste desktop processor zijn.

Dit vlaggenschip heeft nu de snelste prestatiekernen, met maximaal 5,8GHz. Ook de efficiëntie is verhoogd, zodat deze 13e generatie CPU in totaal 24 kernen en 32 threads heeft. De L2 Cache is ook verhoogd. Dit alles betekent dat er een toename van 15% single thread prestaties en 41% muti-threaded prestaties wordt geclaimd.

Zelfs de andere processoren in de line-up krijgen met deze generatie meer efficiënte cores.

Intel Core i9-13900K, 24 cores (8 prestaties en 16 efficiëntie), 32 threads, tot 5,8 GHz.

Intel Core i7-13700K, 16 cores (8 prestaties en 8 efficiëntie), 24 threads, tot 5,4 GHz

Intel Core i5-13600K, 14 kernen (6 prestaties en 8 efficiëntie), 20 threads, tot 5,1 GHz

Zowel DDR4 als DDR5 RAM wordt hier ondersteund, en ook bij deze generatie worden hogere RAM-snelheden ondersteund. Bovendien wordt zowel PCIe gen 5 (tot 16 lanes) als PCIe gen 4 ondersteund.

Voor de beste prestaties zul je deze nieuwste CPU's willen koppelen aan de Z790 chipset. Deze heeft meer lanes voor PCIe gen 4, tot 20 lanes en dat zijn er acht meer dan de vorige generatie. Ook is er meer ondersteuning voor USB 3.2 gen 2 x 2 (20Gbps), dus je hebt ook meer snelle USB-verbindingen.

Naast de nieuwste CPU's heeft Intel ook vermeld dat je nu nog gemakkelijker gebruik kunt maken van zijn Extreme Tuning Utility en Intel Speed Optimizer tools voor eenvoudig overklokken. Dit omvat one-click overklokken voor beginners en granulaire overklokken voor meer zelfverzekerde gebruikers.

Tijdens Intels aankondiging van de nieuwste CPU's wees het bedrijf met nadruk op de prestatieverbeteringen van zijn nieuwste CPU's, zowel in vergelijking met de vorige generatie als met zijn concurrenten. Het liet ook zien hoe gamers een machine met deze CPU's kunnen gebruiken om games te spelen, beelden vast te leggen en te streamen naar Twitch, allemaal tegelijk, terwijl ze nog steeds geweldige prestaties krijgen. Genoeg voor pc-gamers om enthousiast van te worden.

