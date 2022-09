Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Intel gaat zijn lang gebruikte CPU-merken Pentium en Celeron buiten gebruik stellen en kiest in plaats daarvan voor een nieuwe, standaard Intel Processor-benamingstructuur.

Vanaf 2023 zullen Intel-notebooks worden aangedreven door een Intel Processor, die meerdere processortechnologiefamilies omvat.

"Intel wil innovatie stimuleren ten gunste van gebruikers, en onze processorfamilies op instapniveau zijn cruciaal geweest voor het verhogen van de pc-standaard in alle prijsklassen", aldus Josh Newman, interim general manager mobiele client-platforms van het bedrijf.

"De nieuwe Intel Processor branding zal ons aanbod vereenvoudigen zodat gebruikers zich kunnen concentreren op het kiezen van de juiste processor voor hun behoeften."

Een Intel Pentium-chip kwam voor het eerst in 1993 in een consumenten-pc terecht en sindsdien hebben we vele generaties gezien. Celeron-chips kwamen in 1998 op de markt.

Intel wil de hele naamgevingsstructuur vereenvoudigen, waarbij "Intel Processor" wordt toegevoegd aan de vlaggenschipmerken - Intel Core, Intel Evo en Intel vPro.

Het idee achter de verandering is om de aankoop van een product gemakkelijker te maken voor consumenten. Het is echter vooral de branding die verandert, aangezien de productlijnen die de chipfabrikant wil bedienen grotendeels hetzelfde blijven.

Het is alleen jammer dat we vanaf volgend jaar geen laptops meer zullen zien met een "Pentium Inside".

