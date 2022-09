Intel plaagt Thunderbolt 5 opnieuw met 80Gbits per seconde doorvoer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In 2021 onthulde Intel schijnbaar per ongeluk enkele details over Thunderbolt 5, namelijk de enorme toename van de overdrachtssnelheid.

Hoewel het niet officieel werd genoemd, belooft de volgende iteratie van Thunderbolt die Thunderbolt 4 gaat vervangen een snelheid van 80Gbps (het dubbele van de 40Gbps waartoe Thunderbolt 4 in staat is).

Onlangs nog, tijdens de Intel Tech Tour 2022 in Israël, nam Intel de tijd om de toekomst van Thunderbolt te demonstreren met een werkend exemplaar van de technologie. Het bedrijf toonde een teaser video van de nieuwe hardware in actie en sprak een beetje over de redenering achter de overstap naar deze tech.

Intel heeft opgemerkt dat Thunderbolt populair is bij contentmakers die snel grote videobestanden moeten verplaatsen en nu 8K-beelden steeds populairder worden, is dit nog belangrijker.

De teaser video toonde een hoge snelheid Thunderbolt apparaat verbonden met een externe SSD via wat een PCI-e kaart lijkt te zijn. Hoewel de informatie op dit moment schaars is en de video slechts een teaser was, is het een interessante kijk op wat er komen gaat.

De timing past ook mooi bij de aanstaande lancering van Intels 13e generatie CPU's met de codenaam Raptor Lake, die ook tijdens het evenement werden geplaagd. Raptor Lake CPU's zouden tot 6GHz kunnen draaien bij standaard kloksnelheid en Intel claimt zelfs 8GHz met vloeibare stikstofkoeling en overklokken.

Aan het eind van de maand komen we meer te weten over die processoren.

