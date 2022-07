Intel is nu zijn Arc A750 desktop grafische kaart aan het teasen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Intel is al een tijdje aan het teasen met zijn Intel Arc grafische kaarten en nu geeft het bedrijf ons eindelijk een voorproefje van de dingen die komen gaan.

We weten al dat Intel heeft gewerkt aan zijn eerste speciale GPU's en het begint met zijn Alchemist-architectuur. Nu is er een tease geweest van de A750 Limited Edition grafische kaart.

Deze nieuwe Arc desktop GPU beschikt over 24 Xe-Cores en 12 GB GDDR6-geheugen op een 192-bits geheugenbus. Hij wordt op dit moment alleen nog maar geplaagd met een snelle benchmark van Cyberpunk 2077, maar Intel belooft in de nabije toekomst meer te onthullen over prestaties, compatibiliteit, technologieën en meer.

Bekijk het eerste deel in een reeks van content over prestaties, prijs, architectuur en technische features. In deze onthult @ryanshrout de #IntelArc A750 Limited Edition grafische kaart met bijbehorende benchmarks en statistieken.

Wat we wel weten, is dat Intel van plan is om de Arc GPU's op te splitsen in line-ups, vergelijkbaar met de naamgevingslogica van zijn CPU's. De naamgeving van Intel Core i3, i5 en i7 CPU's vertaalt zich in A3, A5 en A7 in de GPU line-up. Met andere woorden, de A750 is een high-end kaart. Terwijl de Intel Arc A380 die Intel eerder toonde meer budget is en gericht op het spelen van games op 1080p en medium instellingen.

Gamer's Nexus heeft een goed inzicht in de A750 en heeft er hands-on tijd mee gehad die het bekijken waard is:

Intel heeft ook gezegd dat het in de nabije toekomst meer zal onthullen over Xe Super Sampling en ray tracing-mogelijkheden van de nieuwe kaarten.

Geschreven door Adrian Willings.