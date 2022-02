Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel's nieuwste en beste laptop -CPU's zijn onderweg en ze zien er indrukwekkend uit.

Intel introduceert een nieuw segment voor de 12e generatie , de P-serie.

Deze nieuwe processors zijn bedoeld om dunne en lichte laptops op enthousiast niveau te laten presteren, waarmee ze de vorige tophond, de U-serie, overtreffen.

De chips uit de P-serie zullen een hogere TDP van 28 W hebben voor krachtige ultrabooks, terwijl de chips van de 12e generatie uit de U-serie voor ontwerpen van 15 W en 9 W zullen zijn.

Het assortiment zal maximaal 14 cores bevatten, bestaande uit zes performance-cores en acht efficiency-cores, allemaal afgehandeld door Intel ThreadDirector.

Maar wat betekent dat voor de prestaties? Welnu, Intel denkt dat de aankomende i7 1280P tot 70 procent sneller is dan de i7 1195G7 van de laatste generatie voor multi-threaded workloads met 28W.

Verdere vergelijking van de twee chips, Intel prijst een reductie van 50 procent in rendertijd in de beruchte Blender Car Demo-benchmark. Het toonde ook 30 procent hogere scores in fotobewerkingstaken en 20 procent in algemene systeemprestaties met behulp van de CrossMark-benchmark.

Als ultrabook -gaming iets voor jou is, dan ben je misschien teleurgesteld om te horen dat de Iris Xe-graphics onveranderd zijn gebleven ten opzichte van de 11e generatie , hoewel Intel ons verzekert dat verbeteringen aan de stuurprogramma's van het afgelopen jaar de prestaties hebben verbeterd.

Intel was ook enthousiast om ons te vertellen over zijn nieuwe Evo-geverifieerde ontwerpen voor de 12e generatie. Er zijn talloze wijzigingen aangebracht in de specificaties, allemaal met als doel de best mogelijke dunne en lichte laptops te maken.

De belangrijkste ervaringen die Intel's nieuwe Evo-platformmachines zullen bieden, zijn betere videoconferenties , verbeterde responsiviteit, 9+ uur echte batterijduur, instant wake en snel opladen .

Meer dan acht van de laptops die in 2022 op de markt komen, zullen Intel's Visual Sensing Controller bevatten. Dit betekent in wezen dat de laptop zich bewust is van uw aanwezigheid en kan ontwaken bij nadering of zichzelf kan vergrendelen terwijl u wegloopt. Dit verlengt zowel de levensduur van de batterij als de beveiliging.

Voor een leven onderweg zullen dit jaar meer dan 15 modellen worden geleverd met 5G-connectiviteit aan boord.

Er was sprake van verbeterde interoperabiliteit van de oplader dankzij USB-C PD en van broodnodige verbeteringen aan de Windows Bluetooth -ervaring.

Intel hoopt dat zijn Bluetooth-verbeteringen de noodzaak voor USB-dongles wegnemen en belooft veel gemakkelijker te schakelen tussen mobiele telefoon- en pc-verbindingen.

Tot slot was er sprake van de nieuwe opvouwbare beeldschermen die we op CES zagen van onder meer Asus . We mogen dit jaar twee of drie Intel Evo-gecertificeerde opvouwbare apparaten verwachten, spannende tijden inderdaad.

