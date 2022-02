Intel stelt zijn Arc desktop grafische kaarten uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens zijn jaarlijkse Investor Meeting deze week onthulde Intel de roadmap voor zijn aankomende Arc-gaming-GPU's .

Intel kondigde eerder al aan dat we de GPU's in Intel-laptops van OEM-partners in Q1 2022 voor het eerst zouden zien.

Hoewel dit nog steeds het geval lijkt te zijn, zullen desktopgamers langer moeten wachten.

De roadmap suggereert dat Intel desktop grafische kaarten in Q2 worden geleverd, met workstation GPU's in Q3.

Wat de prestaties betreft, zegt Intel dat de eerste generatie Alchemist GPU's DirectX 12 Ultimate , mesh shading, shading met variabele snelheid en, belangrijker nog, op hardware gebaseerde ray tracing zal ondersteunen.

Intel belooft ook AI-gestuurde supersampling-technologie , waardoor gebruikers elk laatste frame van prestaties uit hun hardware kunnen persen.

Klinkt goed? Intel denkt van wel en hoopt dit jaar meer dan 4 miljoen desktop grafische kaarten te verzenden.

Achter de schermen is Intel al begonnen met het werken aan de tweede en derde generatie GPU's.

De derde generatie, met de codenaam Celestial, klinkt bijzonder opwindend omdat hij gericht zal zijn op het 'ultra-enthousiaste segment'.

Een ander gebied waar Intel aan heeft gewerkt, is de onheilspellende titel Project Endgame.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu een VPN wilt gebruiken om uw online of geo-ontgrendelde sites te beveiligen, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

Dit is een service waarmee mensen toegang hebben tot de Arc GPU's via de cloud en het belooft "een altijd toegankelijke computerervaring met lage latentie".

Er zijn nog niet veel details over Project Endgame, maar Intel is van plan om het later dit jaar beschikbaar te maken.

Koop Malwarebytes Premium vandaag nog om verder te gaan dan antivirus en maak u geen zorgen meer over online bedreigingen. Malwarebytes is beschikbaar op Windows, Mac, Android, iOS en Chrome en beveiligt uw apparaten, bestanden en privacy 24/7. Real-Time Protection maakt gebruik van AI en machine learning om u te beschermen tegen online bedreigingen, zelfs opkomende bedreigingen die niemand ooit eerder heeft gezien. Malwarebytes vernietigt moeiteloos adware en mogelijk ongewenste programma's die uw apparaten vertragen. Het alles-in-één dashboard voor cyberbescherming geeft in realtime uw beveiligingsstatus weer, zodat u niet in het ongewisse blijft over wat er met uw apparaten gebeurt. Begin vandaag nog met het beschermen van uw apparaten met Malwarebytes.

Geschreven door Luke Baker.