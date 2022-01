Intel's Arc Alchemist GPU's komen dichter bij lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens Intel's CES 2022-presentatie onthulde het bedrijf een aantal dingen, waaronder zijn Alder Lake-laptop-CPU's , nieuwe desktop-CPU's en meer.

Tegelijkertijd kondigde het bedrijf ook aan dat het begint met de verzending van zijn discrete Intel Arc grafische kaarten naar OEM's.

We hebben de afgelopen maanden veel gehoord over Intel's Arc Alchemist GPU's. Nu heeft het bedrijf onthuld dat er dingen beginnen te gebeuren. Alchemist GPU's van de eerste generatie zijn verzonden naar verschillende bedrijven, waaronder Acer, Asus, Dell, Samsung, MSI en meer.

Die bedrijven zijn op hun beurt begonnen met het opnemen van de grafische technologie van Intel in 2022-laptops . De Acer Swift X 16 is zo'n voorbeeld, dat niet alleen Intel's 12e generatie P-kernprocessor bevat, maar ook Intel Arc Graphics waarvan wordt gezegd dat het vergelijkbaar is met "ergens in de regio van Nvidia RTX 3080 en RTX 3070".

Intel is van plan om ook Nvidia en AMD te laten vechten. Met Intel Arc graphics zegt het bedrijf toonaangevende functies te gaan aanbieden, zoals hardware-versnelde Ray Tracing , Xe Super Sampling (XeSS) AI-gedreven opschalingstechnologie en Intel Deep Link-technologie . Vooral die deep link-technologie is interessant omdat het de volledige kracht van je systeem benut in combinatie met een compatibele Intel-CPU.

Hoewel dit is aangekondigd, is er geen officieel woord over wanneer Intel Arc GPU's naar consumenten worden verzonden of wanneer de OEM-pre-built machines die ze bevatten beschikbaar zullen zijn. Er zijn ook nog geen details over de specificaties.

Intel verklaarde wel dat Arc GPU's zullen worden meegeleverd met laptops van het merk Intel Evo, dus we zouden de komende maanden meer machines moeten vinden met de technologie.