Hoe de CES 2022-presentatie van Intel te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - CES 2022 nadert snel, met een aantal grote technologiemerken die voor het komende jaar grote aankondigingen zullen doen. Net als vorig jaar zal er veel online gebeuren. Dus als je graag wilt weten wat er gebeurt, kun je gewoon de livestream laden om te kijken.

Deze keer zal Intel waarschijnlijk een aantal spannende dingen aankondigen op CES 2022 . We hebben al lekken gezien die suggereren dat het bedrijf zich opmaakt om zijn Alder Lake-laptop-CPU's op de show te onthullen. We verwachten ook meer te horen over de grafische line-up van ARC Alchemist, hoewel er geruchten zijn die zijn uitgesteld tot maart 2022 .

Als je graag wilt weten wat er wordt aangekondigd, kun je dit als volgt bekijken.

Intel heeft bevestigd dat de presentatie op 4 januari zal plaatsvinden. U kunt naar de officiële site gaan om deze aan uw agenda toe te voegen.

De senior leiders van Intel zullen nieuws delen over twee belangrijke zaken: personal computing en geautomatiseerde rijtechnologie. De show zal in eerste instantie worden geleid door Gregory Bryant, executive vice president en general manager van Intel's Client Computing Group, en prof. Amnon Shashua, CEO van Mobileye, terwijl anderen ook volgen.

Het hoofdevenement vindt plaats op de volgende tijden:

Westkust VS: 10:00 PST

Oostkust VS: 13:00 EST

VK: 18:00 GMT

Centraal-Europa: 19:00 CET

De stream zal waarschijnlijk beschikbaar zijn om te bekijken op Intel's Newsroom en het YouTube-kanaal van het bedrijf .

Op basis van recente lekken zijn we er vrij zeker van dat Intel mobiele SKU's van zijn Alder Lake-CPU's gaat onthullen. Waaronder meerdere varianten voor krachtige Ultrabooks en dunne en lichte gaming laptops.

Hoewel we onlangs hebben gehoord dat de lancering van Intel's ARC Alchemist grafische kaarten mogelijk wordt uitgesteld tot maart, verschijnen die nog steeds. Vermelding van Intel Arc en Intel XeSS verschijnt op de officiële showpagina, dus het kan heel goed zijn dat het op zijn minst iets laat zien van wat er gebeurt. Naast dit soort demo:

We zullen natuurlijk verslag doen van het nieuws dat uit het evenement komt, dus houd Pocket-lint ook in de gaten.