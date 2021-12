Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben langzaam verschillende hints gekregen over Intel's plannen voor zijn ARC Alchemist grafische line-up. In oktober 2021 onthulde Intel zijn geplande roadmap en begon zelfs een wedstrijd te houden voor de niet-uitgebrachte GPU's.

Sindsdien hebben we enkele voorbijgaande vermeldingen gezien van benchmarks die online verschijnen, wat suggereert dat het de nieuwste grafische kaarten van Nvidia zou kunnen gebruiken.

We hadden verwacht dat Intel meer zou onthullen over zijn plannen op CES 2022, maar nu lijkt het erop dat het bedrijf de lancering heeft uitgesteld.

Volgens ITHome zijn de oorspronkelijke plannen van Intel om zijn ARC Alchemist GPU's in januari te lanceren sindsdien veranderd en verplaatst naar maart. Met de huidige aanhoudende tekorten in de industrie, is het geen verrassing dat de technologiegigant de datum naar achteren schuift - misschien in een poging ervoor te zorgen dat het de voorraad heeft om in maart aan de vraag te voldoen.

Ondertussen suggereert WindowsReport dat recente lekken erop wijzen dat Intel maar liefst 32 verschillende grafische kaarten in zijn toekomstplannen heeft. Verschillende daarvan zullen gemakkelijk kunnen concurreren met sommige van de kaarten in Nvidia's RTX 30-serie.

Er wordt gezegd dat Intel's plannen twee belangrijke grafische kaarten bevatten die het goed zullen doen tegen Nvidia. Dat omvat een met 512 EU-eenheden en 16 GB videogeheugen dat is ingesteld om te concurreren met de RTX 3070 en een andere met 384 EU's en 12 GB geheugen die het tegen de RTX 3060 plaatst.

Hoewel dit op dit moment grotendeels allemaal geruchten zijn, is het veelbelovend om te zien dat Intel in de rij staat om goed te vechten in de grafische ruimte. En het zal zeker interessant zijn om te zien wat het bedrijf kan brengen in vergelijking met Intel en AMD.