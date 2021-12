Intel's Alder Lake mobiele CPU-line-up is uitgelekt voor de lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We verwachten op CES te horen over Intel's nieuwste generatie mobiele CPU's, maar nu zijn er enkele details online verschenen via gelekte benchmarks. Die benchmarks pronken met specificaties voor verschillende van de onaangekondigde chips en een voorproefje van wat er in 2022 zou kunnen komen.

De informatie over deze nieuwe CPU's is ontdekt door BenchLeaks - een bot die de Geekbench-database scant op nieuwe benchmarkresultaten voor onbekende processors. Dat account heeft verschillende benchmarks gevonden en gepost voor nieuwe mobiele CPU's van Alder Lake. Deze gegevens bevatten informatie over een aantal SKU's met zowel chips uit de H-serie als de P-serie.

We weten al dat de nieuwe CPU's dezelfde big.LITTLE-ontwerpmethodologie zullen hebben als de desktopversies van Intel's 12e generatie CPU's. Dit betekent een mix van zowel prestatiekernen als efficiëntiekernen voor maximale prestaties en efficiëntie. Nu krijgen we meer te zien over wat dat op papier betekent.

De benchmarks van Geekbench 5 moeten duidelijk met een korreltje zout worden genomen, want er zijn enkele significante verschillen in de scores.

De eerste is de P-serie CPU's waarvan wordt gedacht dat ze bedoeld zijn voor lichtgewicht laptops en Ultrabooks:

Intel Core i5-1240P - 12 cores, 16 threads, basisfrequentie 2,09 GHz, 12 MB L3-cache, 3.060 multi-core score

Intel Core i7-1260P - 12 cores, 16 threads, basisfrequentie 2,49 GHz, 18 MB L3-cache, 9.697 multi-core score

Intel Core i7-1280P - 14 cores, 20 threads, basisfrequentie 2,00 GHz, 24 MB L3-cache, 6.369 multi-core score

Er zijn ook gegevens over de CPU's uit de H-serie:

Intel Core i5-12500H - 12 cores, 16 threads, basisfrequentie 3,10 GHz, 18 MB L3-cache, 8.367 multi-core score

Intel Core i7-12650H - 10 cores, 16 threads, basisfrequentie 2,70 GHz, 24 MB L3-cache, 10.016 multi-core score

Intel Core i7-12700H - 14 cores, 20 threads, basisfrequentie 2,70 GHz, 24 MB L3-cache, 12.164 multi-core score

Intel Core i7-12800H - 14 cores, 20 threads, basisfrequentie 2,80 GHz, 24 MB L3-cache, 9.618 multi-core score

Intel Core i9-12900HK - 14 cores, 20 threads, basisfrequentie 2,89 GHz, 24 MB L3-cache, 6.438 multi-core score

VideoCardz heeft benadrukt dat er zelfs met al deze gegevens nog steeds SKU's ontbreken die we logischerwijs zouden verwachten, waaronder de energiezuinige M-serie en de krachtigere CPU's uit de S-serie voor enthousiastelingen. We zien hier dus niet het volledige plaatje, maar we hoeven niet lang te wachten met de naderende CES.

