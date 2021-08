Thunderbolt 5-geheimen gemorst: zal in staat zijn tot 80 Gbits per seconde

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel heeft details onthuld van de aankomende Thunderbolt 5-standaard voor gegevensoverdracht, maar het lijkt erop dat dit niet de bedoeling was.

Het hoofd van Intels client computing-groep deelde via Twitter enkele details van een bezoek aan een onderzoekslab, maar op de achtergrond waren details over de nieuwe standaard.

Gregory M Bryant is vice-president van Intels Client Computing Group en schijnbaar verwijderde de foto kort daarna, met vier fotos vervangen door drie in een tweet om het bezoek aan het Israëlische lab te vieren.

De tweet vermeldt echter nog steeds Thunderbolt-innovatie, alleen zonder de sappige details. Hier is de verwijderde foto zoals gepost door AnandTech .

De nieuwe technologie heeft volgens de afbeeldingen de codenaam 80G PHY en zal opnieuw de basis van de USB-C-connector gebruiken. Het zal echter de datadoorvoer verdubbelen van de huidige 40Gbits (Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4) naar 80Gbits per seconde.

Een ander detail wordt getoond in de afbeelding over scheidsrechters voor de onderliggende technologie - pulsamplitudemodulatie of PAM-3. Waarschijnlijk zullen we Thunderbolt 5 voor het eerst geïntegreerd zien in toekomstige Intel-processors, hoogstwaarschijnlijk in 2022.

Thunderbolt 3 wordt momenteel veel gebruikt, maar USB 4.0 komt nu in de mainstream. Intel heeft zijn werk aan Thunderbolt bijgedragen aan de USB-standaard, zodat alle USB 4.0-apparaten en -poorten automatisch compatibel zijn met Thunderbolt 3-apparaten.